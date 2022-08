Hadirkan Konsep Baru, Kilo Jakarta Ingin Ada Interaksi dengan Pengunjung

SAAT bersantap di sebuah restoran, biasanya sering terasa kurangnya kedekatan antara konsumen dan restoran yang dikunjungi. Namun hal itu berbeda dengan Kilo, restoran yang berlokasi di Bali, Jakarta, dan Singapura yang kembali hadir dengan konsep baru yang memberikan ruang untuk berinteraksi dengan para pengunjung dengan memberikan rasa kenyamanan saat bersantap.

Wine Bodega, Seafood Counter, dan berbagai pilihan Dry Aged dan Cured Meats adalah beberapa elemen terbaru yang disajikan oleh Kilo Jakarta. Melalui konsep baru ini, Kilo lebih berfokus untuk memberikan pengalaman gaya kelas atas yang memanjakan pengunjungnya untuk dapat berinteraksi lebih dekat dengan ruang, rasa dan juga situasi yang ditawarkan disekitarnya.



Melalui restaurant-market experience, Kilo menggabungkan keakraban dengan intrik dan rasa ingin tahu. Misalnya pada Wine Bodega, pengunjung akan menemukan berbagai pilihan wine dari new world wines, old world, biodynamic, organic, dan natural wines. Pengunjung pun dapat secara langsung mengambil dan memilih wine yang mereka suka di Bodega dengan harga terjangkau dan dipandu oleh sommelier berpengalaman.



Di Seafood Counter, para tamu diajak untuk berjalan dan melihat pilihan makanan laut segar dan musiman yang diisuguhkan KILO setiap harinya seperti seperti lobster lokal hidup, kaki kepiting raja, ikan segar, kerang, dan berbagai pilihan tiram lokal dan internasional. Bagi mereka yang menyukai hal-hal yang lebih mewah, kami menyediakan pilihan kaviar kaleng premium dan caviar flight sampel yang dapat dicicipi.



Untuk Meat Lovers, Kilo memiliki Dry Aging Chiller khusus dengan kualitas potongan daging yang beragam mulai dari Wagyu Sirloin dan Rib-Eye, hingga Aged Porter House dan steak Tomahawk dengan berbagai pilihan mentega dan saus yang bisa dipilih sendiri. Namun, konsep baru itu tetap tidak mengubah identitas inti Kilo. Elemen dan komponen baru ini di racik ulang dan dikuratori oleh Direktur Kuliner Kreatif , Chef Jethro Vincent, menu di Kilo Jakarta menawarkan cita rasa baru yang menarik dan unik serta hidangan khas yang familiar dan tak lekang oleh waktu untuk menghormati 10 tahun Sejarah Kilo sebagai sebuah restoran.

Chef Jethro menyerukan keahlian dan bakatnya, menciptakan hidangan secara visual dengan menggunakan bahan lokal terbaik serta produk impor premium. Selain pengalaman pasar mereka, pengunjung juga dapat memilih menu "Chef Creation" di mana ia telah menciptakan hidangan unik dan lezat menggunakan bahan-bahan Pasar Kilo yang dapat Anda nikmati secara a la carte, maupun dengan pengalaman bersantap yang dikuratori langsung oleh Chef yang berpengalaman dengan memilih opsi.

“Tapi seperti biasa, rasa adalah pemikiran pertama saya, bagaimana membawa rasa dan perspektif baru ke ranah kuliner Jakarta. Saya senang dengan perubahan KILO Jakarta dan berharap orang-orang akan menyukainya juga,” ungkap Direktur Kuliner ChefJethro.

Untuk menu minuman, Gede Harris – mixologist yang telah menghabiskan 7 tahun di perusahaan besar Hakkasan Group yang bekerja di Omnia dan Sake no Hanna Bali kini telah bergabung dengan KILO sebagai Head Mixologist. Harris sebelumnya pernah meraih Juara 4 Hatten Cocktail Competition, Juara 4 The Master's Competition by ABA Indonesia Road to Thailand, Juara 4 Mixo Chef (cocktail pairing), Juara 3 Captain Morgan 2018, dan menjadi Top 30 Best Bartenders oleh Diageo pada 2019.

Harris mencoba menghadirkan rangkaian menu yang memadukan bumbu tradisional dengan sentuhan klasik. Penerapannya terlihat dari bahan dasar pembuatan sirup dimana ia menggunakan sisa jeruk yang dicampur dengan gula yang kemudian akan dihisap untuk dipisahkan dari minyaknya. Selain itu, ia juga bermain dengan suhu rendah atau sous vide dan menggunakan gelatin sebagai bahan bakarnya. Langkah tersebut diambil olehnya dan tim untuk lebih meminimalisir pemborosan dalam menghasilkan produk akhir.

“Datang ke Kilo dan manjakan diri Anda dengan merasakan pengalaman kuliner menakjubkan yang telah Kilo Jakarta ciptakan untuk Anda dan jadikan sebagai sebuah pengalaman yang tidak terlupakan,” kata Direktur Operasi – Alejandro.

Setiap akhir pekan mereka akan mengadakan Vibe-Dining di mana DJ lokal akan membuat lagu yang sesuai dengan pengalaman bersantap. Selanjutnya Kilo juga akan meluncurkan Chef's Table ruang pribadi; di mana Chef Jethro, Joshua, atau koki tamu minggu ini akan melakukan menu kurasi yang tidak dapat Anda temukan pada menu reguler. KILO tetap menjadi inspirasi untuk pengalaman bersantap kontemporer dalam suasana yang akrab dan santai.

“Kami tidak pernah menganggap KILO terlalu serius, tujuannya adalah untuk bersenang-senang dan melakukan apa yang Pengunjung sukai. Kami berharap itu dapat diterjemahkan sebagai fun-dining daripada fine-dining,” kata pendiri Joshua Adjodha. (RO/A-1)