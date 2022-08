LAND Targetkan Foodgarden Jadi Ikon Kuliner Serpong

DI tengah semarak penyelenggaraan pameran otomotif GIIAS 2022 di ICE BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) meluncurkan Foodgarden @The Avenue. Hotspot kuliner berkonsep outdoor tersebut berada di lokasi utama kawasan Parkland BSD yang menjadi salah satu proyek andalan Trimitra.

President Director PT Trimitra Propertindo Tbk Suryadi Tan menyebut dengan kehadiran Foodgarden itu kini kawasan Parkland BSD menjadi semakin komplet. Sebagai informasi, Parkland BSD terdiri dari The Avenue Serpong dan The Canary Serpong. Di kawasan tersebut, selain diisi hunian berupa apartemen, juga terdapat Hotel Sahid Serpong yang sudah beroperasi.

“Lokasi kita pun nempel dan tetanggaan dengan kawasan perkantoran di BSD City, di situ banyak perusahaan nasional dan internasional seperti Unilever dan lainnya,” terangnya dalam siaran pers, Minggu (21/8).

Foodgarden sendiri, menurut Suryadi, pada awalnya dikembangkan untuk memberikan fasilitas berbeda kepada penghuni apartemen dan juga pengunjung hotel. Namun, setelah dioperasikan sejak bulan lalu animo masyarakat luar non apartemen ternyata cukup tinggi.

"Saat hari kerja Foodgarden menjadi sasaran konsumen nonapartemen, ternyata konsepnya cocok dan sesuai kebutuhan pengunjung. Kita yakin Foodgarden akan menjadi ikon kuliner baru di Serpong," imbuhnya.

Dalam operasionalnya, Foodgarden bersinergi dengan InCorp (PT Inti Usaha Nusantara) yang sudah berpengalaman mengelola ruang kuliner dalam skala besar.

Pada kesempatan sama, Presiden Director PT Inti Usaha Nusantara Ihya Nasution menyatakan di Foodgarden ini pihaknya menawarkan konsep berbeda yang belum ada di tempat lain.

“Menariknya tempat ini di apartemen dan hotel. Maka kita berikan kenyamanan dan juga bagaimana kita menciptakan aktivitas di Foodgarden agar konsumen balik lagi,” jelasnya.

Ihya menambahkan, walau area ini tak besar namun pihaknya bermain dengan layout dengan desain ruang yang compact dan stylish, tanpa meninggalkan sisi kenyamanan.

“Hasilnya, setiap hari yang datang ke Foodgarden antara 100 sampai 200 orang, ini surprise buat kita. Selain konsep area yang compact kita juga menawarkan menu yang sesuai kebutuhan konsumen, yakni menu kuliner nusantara,” jelas Ihya.

Secara lokasi kawasan, saat ini Serpong dan khususnya BSD City boleh dikatakan kian terbuka dan potensial dengan adanya pembangunan jalan tol Serpong–Balaraja (Serbaraja). Pembangunan ruas tol tersebut menjadikan area di sekitar tol menjadi terbuka dan menyatu dengan kawasan BSD City.

Suryadi pun meyakini kehadiran rual tol tersebut memberikan peluang tinggi terhadap kawasan Parkland BSD karena menawarkan nilai lebih di kemudian hari, baik dari sisi keamanan maupun dalam investasi properti.

Di luar pengembangan Foodgarden, saat ini Trimitra sedang memasarkan sisa available unit The Avenue Serpong. Sedangkan untuk The Canary Serpong, kini tengah progres pembangunan. Menurut Suryadi proyek ini ditargetkan selesai konstruksi pada akhir tahun ini. (RO/X-12)