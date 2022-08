TK Inspirasi Indonesia Wadah Belajar Anak Pemulung sekitar Bekasi

ADA yang menarik pada TK Inspirasi Indonesia yang berlokasi di Bintara Jaya, Lapangan Dua, Bekasi, Jawa Barat. TK tersebut sebagai wadah belajar untuk anak-anak pemulung di sekitar Bekasi.

"Mayoritas anak-anak pemulung ditinggal dari pagi hingga malam oleh orangtua mereka. Karenanya, aktivitas anak-anak tersebut tidak terkontrol," ujar Kepala Divisi Institutional Relations Mind Id, Niko Chandra, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/8).

Kondisi itulah yang melatarbelakangi Mind ID dengan BRI, Parna Raya Logistik, Jalin Pembayaran Nusantara, PD Roti Luxor, dan entitas lain bersatu padu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan community development di TK Inspirasi Indonesia. "Kami mengusung tema Build a Better Life for Resilient Society. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi pentaheliks dengan universitas, yaitu dengan Mahasiswa Program Magister Manajemen Eksekutif (MME) Angkatan 72 dari PPM School of Management," kata Niko.

Sebagai bagian dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dan Hari Anak Nasional 2022, kegiatan community based yang dilaksanakan di TK Inspirasi Indonesia pada Sabtu (20/8) meliputi Penyuluhan dan Pemeriksaan Gigi, Program Edukasi dan Literasi, Bantuan Perpustakaan Mini, Kegiatan Peduli Kasih berupa Bantuan Paket Sembako dan Makanan Sehat, serta tidak kalah pentingnya yaitu Program Bina Usaha Aneka Snack dan Kue yang akan menjadi usaha mikro berkelanjutan bagi ibu-ibu yang tinggal di sekitar TK Inspirasi Indonesia.

Ia menambahkan, TK Inspirasi Indonesia diinisiasi oleh Firda Febrianti seorang praktisi pendidikan yang tergerak melihat anak-anak pemulung di wilayah tersebut. Awalnya, setiap hari anak-anak pemulung tersebut hanya bermain di sekitar lokasi tumpukan barang-barang bekas. "Mereka bermain sepanjang hari, di siang terik, tanpa dirawat orangtua. Karena rata-rata orang tua mereka memulung dari fajar terbit sampai menjelang malam atau menjadi buruh cuci. Akibatnya, mereka terlupakan begitu saja," katanya.

Firda sebagai Kepala TK dibantu oleh Ibu Lia sebagai guru pengajar selalu siap menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) setiap Senin-Jumat di TK Inspirasi Indonesia. Nyatanya, memberi pendidikan untuk anak-anak di kawasan pemulung ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada 1001 kisah yang menyayat hati, menguras air mata, dan membuat hati harus selalu lapang dan doa-doa panjang harus selalu dilantunkan.

Melalui kegiatan TK Inspirasi Indonesia, mereka jadi punya kegiatan lain seperti, belajar mewarnai, menyanyi, menulis, menghitung, hingga menghafal surah pendek Al-Qur'an. "Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan berbagi kebahagiaan yang telah diberikan oleh para donatur. Ini memberikan kami semangat dan dukungan spiritual bagi anak-anak kami untuk bisa terus maju," jelas Firda. (OL-14)