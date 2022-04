Besok, PMJ Mulai Terapkan Aturan Ganjil-Genap di Jalan Tol

PUNCAK arus mudik Lebaran diperkirakan bakal terjadi mulai Kamis (28/4). Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol, kepolisian telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti sistem ganjil genap sekaligus one way di sejumlah ruas jalan tol keluar DKI Jakarta.

Dirlantas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (27/4) menjelaskan filterisasi ganjil genap tidak akan dilakukan di dalam tol seperti uji coba pada 25-26 April, namun akan diberlakukan mulai dari area menuju gerbang tol.

"Filterisasi one way tidak dilaksanakan di tol, sebagaimana uji coba pada 25-26 April lalu. Tapi akan dilaksanakan di gerbang tol. Jadi, ada beberapa gerbang tol yang akan menerapkan ganjil genap pada saat diberlakukannya one way," kata Sambodo.

Ia menjelaskan nantinya gerbang tol di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang memberlakukan ganjil genap yaitu Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, dan Cibatu.

Filterisasi ganjil genap yang dimulai dari gerbang tol akan diberlakukan pada Kamis (28/4) pukul 17.00 WIB hingga 24.00 WIB bersamaan dengan pemberlakuan one way dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang.

Selanjutnya, akan diberlakukan ganjil genap di gerbang tol pada Jumat (29/4) dan Sabtu (30/4) dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Kemudian, pada Minggu (1/5) pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB. "Besok dimulai one way, maka besok yang masuk ke tol itu adalah yang nomor polisinya genap," kata Sambodo.

Ia menjelaskan nantinya akan penyaringan kendaraan di akses menuju tol. Ia mengatakan kendaraan dengan pelat nomor yang tidak sesuai dengan tanggalnya akan diarahkan ke jalan lain untuk tidak memasuki jalan tol. "Jadi ketika yang bersangkutan akan masuk ke jalan tol jika tidak sesuai tanggalnya maka akan diluruskan saja, tidak boleh masuk ke tol," katanya. (OL-15)