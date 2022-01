Tata Pesisir dan Hilangkan Prostitusi, Bupati Tangerang Zaki Diapresiasi

APRESIASI bagi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar karena menata kawasan pesisir yang tergolong rentan, bagi lingkungan maupun sosial. Pembangunan yang telah ditetapkannya bahkan berkelanjutan, sehingga meningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat.

Salah satu kinerja Zaki yang menjadi sorotan Ahmad Yani, Ketua Umum Forum Lintas Tokoh Pantura Kabupaten Tangerang, yaitu program pembangunan berkelanjutan untuk kawasan pesisir. Melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan), Zaki dinilainya sukses melakukan penataan kawasan, infrastruktur, sampai dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. "Saya melihat masing-masing desa diangkat ciri khas keunggulannya tanpa meninggalkan budaya, adat lokal, termasuk kulinernya. Salah satunya ikan bandeng cabut duri, keripik sukun, dan makanan khas lain yang saat ini mulai dikenal masyarakat di luar Tangerang," ujar Ahmad Yani dalam keterangan resmi, Kamis (6/1).

Ada lima desa pesisir di lima kecamatan yang menjadi fokus pelaksanaan program Gerbang Mapan. Desa-desa tersebut yakni Tanjung Pasir di Kecamatan Teluk Naga, Ketapang di Kecamatan Mauk, Patra Manggala di Kecamatan Kemiri, Surya Bahari di Kecamatan Sukadiri, dan Kronjo di Kecamatan Kronjo. Target program Gerbang Mapan yakni menuju pesisir sejahtera hingga 2023. Atas keberhasilan ini, sang bupati dipercaya menjadi Wakil Presiden Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG).

Kinerja lain terkait pemberantasan protitusi di kawasan Dadap yang telah berdiri sejak 1970-an. "Dengan tekad yang kuat, meski banyak rintangan dan tantangan, Bang Zaki berhasil membersihkan praktik prostitusi di kawasan Dadap," ujarnya. Seluruh bangunan tempat prostitusi di Dadap kini sudah dibongkar. Sebelumnya sempat banyak bangunan tempat hiburan karaoke di bibir jalan kawasan Dadap Cheng In atau Kampung Baru Dadap yang berbatasan langsung dengan Kali Prancis. Aktivitas di kawasan itu kini tak lagi gemerlap. Dadap kini sudah sangat berkembang pesat dengan banyaknya industri, kawasan pergudangan, dan perniagaan.

Jika masih ada masyarakat yang protes bahwa Zaki tidak sepenuhnya mengatasi prostitusi di kawasan Kabupaten Tangerang, menurut Yani, itu perlu diklarifikasi, terutama bentuk prostitusinya. "Jika transaksinya dilakukan melalui telepon, media sosial, dari mulut ke mulut, janji bertemu di tempat keramaian dan eksekusinya di luar Kabupaten Tangerang, ya tentu saja sulit diberantas. Wong polisi saja juga akan kesulitan mengungkapnya. Apalagi, pekerjaan bupati kan tidak hanya itu," tegasnya.

Sebagai koordinator di kawasan Pantura, Kabupaten Tangerang, Yani mengakui selalui mengawasi kinerja bupati terutama program-program yang dilaksanakan selama dua periode kepemimpinannya. "Kinerja bupati layak dikasih dua jempol," imbuhnya. Keberhasilan seorang pemimpin itu salah satunya bisa dilihat dari hasil karya yang dibuatnya. Ini penting mengingat hasil karya yang bermanfaat merupakan warisan yang akan dikenang selamanya. "Cara pandangnya harus seperti itu, harus objektif. Tidak bisa menilai kinerja seorang pemimpin hanya berdasarkan opini-opini sepihak. Apalagi dari pihak yang berseberangan, tentu hasilnya akan sangat subjektif dan tidak fair."

Tokoh masyarakat Cisauk, Kabupaten Tangerang, Endang, juga mengapreasi kinerja bupati selama memimpin Kabupaten Tangerang. Ia melihat konsistensi antara ucapan yang dilontarkan sang bupati seusai dengan yang dilakukannya. Bahkan, sikapnya yang sederhana membuatnya dekat dan mendapat kepercayaan masyarakat. "Modal yang bagus ini membuat Bang Zaki cepat menuntaskan berbagai persolan. Salah satunya saat menuntaskan sengketa tanah dengan pihak pengelola BSD terkait pembangunan stadion Cisauk. Tuntas tanpa timbul masalah baru," ujarnya.

Kepercayaan itu pula yang membuat Zaki bisa mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin membentuk wilayah Tangerang Tengah. "Yang saya tahu, Pak Bupati meminta Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah (BPP-KTT) untuk membuat kajian pembentukan daerah otonom baru tersebut," ujarnya. Endang menepis anggapan bahwa keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dengan kota Tangerang Tengah sebagai bentuk ketidakbecusan bupati dalam memimpin Kabupaten Tangerang.

"Salah besar jika ada yang bilang Bang Zaki tidak bisa bekerja. Ini harus diklarifikasi bahwa sebenarnya pemerintah Kabupaten Tangerang pernah merencanakan untuk anggaran kajian ekonomi terkait pembentukan Tangerang Tengah. Namun, rencana itu tertunda karena anggaran yang disediakan direlokasi ke penanganan pandemi covid-19," ujarnya.

Di sisi lain, Endang juga melihat keberanian Zaki dalam membangun sarana dan infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, mulai dari pembangunan tujuh stadion mini, sport center, hingga pembangunan jalan. "Kini 80% jalan-jalan di wilayah Kabupaten Tangerang sudah mulus, tidak ada lubang menganga dan geronjalan," pungkasnya. (OL-14)