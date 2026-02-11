Minuman Rasa Buah Jadi Pilihan Temani Ritme Hidup Aktif Generasi Muda

Cooltopia menghadirkan dua varian rasa baru, Yuzu Pomelo dan Melon Orange, yang dirancang untuk menemani keseharian generasi muda yang aktif dan dinamis.(Dok. Cooltopia)

RITME hidup generasi muda yang semakin cepat menghadirkan tantangan tersendiri bagi kenyamanan tubuh. Aktivitas yang padat sejak pagi hingga malam, mulai dari bekerja atau kuliah, berolahraga, hingga bersosialisasi, membuat kebutuhan akan minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga mendukung kenyamanan tubuh kian relevan.



Survei Deloitte Global 2025 Gen Z and Millennial mencatat bahwa generasi muda di kawasan Asia menghadapi tingkat stres dan kelelahan yang cukup tinggi, seiring tuntutan pekerjaan, studi, dan kehidupan sosial yang berjalan beriringan. Di tengah kondisi tersebut, sinyal kecil dari tubuh seperti tenggorokan kering, sariawan, atau rasa panas dalam kerap muncul dan mengganggu aktivitas harian, meski sering dianggap sepele.



Melihat realitas tersebut, Cooltopia menghadirkan dua varian rasa baru, Yuzu Pomelo dan Melon Orange, yang dirancang untuk menemani keseharian generasi muda yang aktif dan dinamis. Kedua varian ini melengkapi varian Lemon Lime yang lebihdulu mendapat respons positif dari konsumen.



"Anak muda saat ini menjalani hari dengan aktivitas yang padat, dari pagi hingga malam, dengan ritme yang cepat dan dinamis. Di tengah waktu istirahat yang sering kali terbatas, mereka membutuhkan minuman yang terasa ringan dan mendukung kenyamanan tubuh. Berangkat dari respons positif terhadap kehadiran Cooltopia sebelumnya, kami menghadirkan varian terbaru Yuzu Pomelo dan Melon Orange sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan produk yang selaras dengan keseharian generasi muda," ujar Head of Marketing F&B Kino Indonesia, Lie Joko Budiman, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (10/2).



Dari sisi rasa, Yuzu Pomelo menawarkan sensasi citrus yang segar dan ringan, cocok dinikmati setelah berolahraga atau di sela aktivitas. Sementara Melon Orange menghadirkan kombinasi manis dan segar yang mudah dinikmati.

Di balik cita rasa modern tersebut, Cooltopia tetap mengandung mineral alami Gypsum Fibrosum dan Calcitum yang dikenal membantu mencegah dan meredakan panas dalam, sehingga tubuh tetap terasa nyaman meski aktivitas berlangsung seharian.



Peluncuran dua varian baru ini diperkenalkan melalui pengalaman interaktif bertajuk Wedding COOLcer by Cooltopia yang digelar pada 9–10 Februari 2026 di Lobby Kino Tower, Alam Sutera. Melalui konsep ini, konsumen diajak merasakan langsung harmoni dua rasa buah dalam satu minuman lewat pendekatan yang lebih personal dan relevan dengan gaya hidup anak muda.



"Melalui Wedding COOLcer by Cooltopia, kami ingin menghadirkan pengalaman peluncuran yang lebih dekat dengan keseharian anak muda. Konsumen tidak hanya mencoba varian rasa terbaru, tetapi juga memahami cerita di balik perpaduan dua rasa dalam satu minuman melalui pendekatan yang fun dan relevan dengan gaya hidup mereka," kata Jessica Christanty, Senior Brand Manager Cap Kaki Tiga.



Melalui kehadiran varian Yuzu Pomelo dan Melon Orange, Cooltopia menegaskan posisinya sebagai minuman yang memahami ritme hidup generasi muda. (Fal/E-1)