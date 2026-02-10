GAIA Semeja Asian Kitchen Hadirkan Iftar Bertema Splendid Spices

Promo ifthar GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta.(Dok. GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta)

Menyambut bulan suci Ramadhan, GAIA Semeja Asia Kitchen yang berlokasi di lobby level GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang bertajuk “Kuliner Ramadhan (Kurma)”, mulai 20 Februari hingga 18 Maret 2026.

Mengusung tema “Splendid Spices”, program kuliner Ramadhan ini mengajak para tamu untuk menikmati perjalanan rasa yang kaya akan rempah, terinspirasi dari tradisi kuliner Nusantara dan Timur Tengah. Kurma, sebagai simbol pembuka puasa yang sarat makna, menjadi elemen utama yang menyatukan seluruh konsep sajian.

Beragam menu yang dihadirkan dengan cita rasa autentik yang kaya rempah dan menggugah selera, mulai dari aneka takjil dan bubur manis, salad, sup, main course, live cooking stall seperti kambing guling, tongseng kambing, empal gentong, hingga wedangan rempah, serta menu highlight Sego Tempongan, Sambal Station, juga Middle East Station yang menyajikan aneka menu khas Timur Tengah dengan aroma dan rasa yang hangat, selaras dengan suasana Ramadhan.

Kuliner Ramadhan menyajikan tiga variasi menu berbeda yang akan dirotasi selama periode Ramadhan. Setiap variasi tetap menghadirkan kategori menu yang sama, sehingga tamu dapat menikmati pengalaman berbuka yang konsisten namun tetap terasa berbeda setiap harinya. Momen berbuka puasa semakin berkesan dengan suasana nyaman diiringi live music yang menemani waktu kebersamaan bersama keluarga maupun kerabat.

Program Kurma ditawarkan dengan harga Rp175.000 nett per pax, serta penawaran early bird Rp150.000 nett per pax untuk pemesanan maksimal hingga 15 Februari 2026. Sebagai nilai tambah, para tamu juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah menginap di GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta. Menu lengkap dan reservasi dapat hubungi whatsapp 082325961941 atau direct message ke instagram @gaiacosmohotel. (RO/Z-10)