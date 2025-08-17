10 Resep Bakso Sapi Lezat dan Mudah untuk Dicoba di Rumah

Resep bakso sapi enak.(Freepik)

MENCARI resep bakso sapi yang enak dan mudah dibuat? Bakso sapi adalah hidangan favorit banyak orang karena teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih. Artikel ini menyajikan 10 resep bakso sapi yang bisa Anda coba di rumah, mulai dari yang sederhana hingga variasi unik. Semua resep dirancang untuk pemula dengan langkah-langkah jelas dan bahan yang mudah ditemukan.

1. Resep Bakso Sapi Klasik

Bakso sapi klasik selalu jadi favorit. Rasanya yang gurih cocok disantap dengan kuah kaldu hangat.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung tapioka

1 butir telur

2 sdm bawang putih goreng

1 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur daging sapi giling, tepung tapioka, telur, bawang putih goreng, garam, dan lada dalam mangkuk. Tambahkan air es sedikit demi sedikit sambil aduk hingga adonan kenyal. Bentuk adonan menjadi bola-bola kecil menggunakan tangan atau sendok. Rebus bakso dalam air mendidih hingga mengapung, lalu angkat. Sajikan dengan kuah kaldu sapi, mie, dan sayuran.

2. Resep Bakso Sapi Keju

Untuk pecinta keju, resep bakso sapi dengan isian keju leleh ini wajib dicoba!

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung sagu

100 gram keju cheddar, potong dadu kecil

1 butir telur

1 sdt garam

1/2 sdt merica bubuk

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur semua bahan kecuali keju hingga adonan kenyal. Ambil sedikit adonan, pipihkan, isi dengan keju, lalu bentuk bulat. Rebus bakso hingga mengapung, lalu tiriskan. Sajikan dengan kuah kaldu dan taburan bawang goreng.

3. Resep Bakso Sapi Pedas

Tambahkan sensasi pedas pada resep bakso sapi ini untuk pecinta rasa kuat!

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung tapioka

2 sdm cabai bubuk

1 butir telur

1 sdt garam

1 sdm saus sambal

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur semua bahan hingga adonan menyatu dan kenyal. Bentuk adonan menjadi bola-bola kecil. Rebus dalam air mendidih hingga matang. Sajikan dengan kuah pedas atau saus sambal.

4. Resep Bakso Sapi Jamur

Varian resep bakso sapi dengan jamur memberikan tekstur unik dan rasa lezat.

Bahan-bahan:

400 gram daging sapi giling

100 gram jamur shiitake, cincang halus

100 gram tepung sagu

1 butir telur

1 sdt garam

1/2 sdt lada

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur daging, jamur, tepung, telur, garam, dan lada hingga kenyal. Bentuk adonan menjadi bakso. Rebus hingga mengapung, lalu angkat. Sajikan dengan kuah kaldu dan irisan daun bawang.

5. Resep Bakso Sapi Goreng

Resep bakso sapi ini digoreng untuk tekstur renyah di luar, kenyal di dalam.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung tapioka

1 butir telur

1 sdt garam

1/2 sdt merica

Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat:

Campur semua bahan hingga adonan kenyal. Bentuk bulat-bulat kecil. Goreng dalam minyak panas hingga kecokelatan. Sajikan dengan saus sambal atau kecap.

6. Resep Bakso Sapi Kuah Tomat

Resep bakso sapi dengan kuah tomat segar, cocok untuk hidangan hangat.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung sagu

1 butir telur

200 gram tomat, blender halus

1 sdt garam

1/2 sdt gula

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur daging, tepung, telur, garam, dan air es hingga kenyal. Bentuk bakso, rebus hingga mengapung. Rebus tomat dengan air, tambahkan garam dan gula untuk kuah. Sajikan bakso dengan kuah tomat.

7. Resep Bakso Sapi Isi Telur Puyuh

Varian resep bakso sapi dengan isian telur puyuh yang lezat dan menarik.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung tapioka

10 butir telur puyuh, rebus dan kupas

1 butir telur

1 sdt garam

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur daging, tepung, telur, dan garam hingga kenyal. Ambil adonan, isi dengan telur puyuh, bentuk bulat. Rebus hingga matang, lalu tiriskan. Sajikan dengan kuah kaldu dan seledri.

8. Resep Bakso Sapi BBQ

Resep bakso sapi dengan saus BBQ untuk cita rasa ala barat.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung sagu

1 butir telur

3 sdm saus BBQ

1 sdt garam

Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat:

Campur daging, tepung, telur, dan garam hingga kenyal. Bentuk adonan menjadi bakso. Goreng bakso hingga kecokelatan. Campur bakso dengan saus BBQ, sajikan hangat.

9. Resep Bakso Sapi Bakar

Resep bakso sapi bakar dengan aroma smoky yang menggugah selera.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung tapioka

1 butir telur

2 sdm kecap manis

1 sdt garam

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur semua bahan kecuali kecap hingga kenyal. Bentuk bakso, rebus hingga mengapung. Tusuk bakso, olesi kecap, lalu panggang hingga kecokelatan. Sajikan dengan sambal kacang.

10. Resep Bakso Sapi Kuah Kari

Resep bakso sapi dengan kuah kari yang kaya rempah, cocok untuk hidangan spesial.

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi giling

100 gram tepung sagu

1 butir telur

2 sdm bubuk kari

200 ml santan

1 sdt garam

Air es secukupnya

Cara Membuat:

Campur daging, tepung, telur, dan garam hingga kenyal. Bentuk bakso, rebus hingga matang. Rebus santan dengan bubuk kari untuk kuah. Sajikan bakso dengan kuah kari hangat.

Tips Membuat Bakso Sapi yang Sempurna

Untuk hasil terbaik, gunakan daging sapi segar dan giling sendiri jika memungkinkan. Pastikan adonan bakso cukup kenyal dengan menambahkan air es secara bertahap. Rebus bakso dalam air mendidih dengan api sedang agar teksturnya tetap lembut. Dengan resep bakso sapi ini, Anda bisa menikmati hidangan lezat kapan saja!

Coba salah satu dari 10 resep bakso sapi di atas dan sajikan untuk keluarga atau acara spesial.