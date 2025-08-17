15 Makanan Khas Kalimantan Timur yang Wajib Dicoba, Lezat dan Unik!

Oleh-oleh khas Kalimantan Timur.(Masakan Nusantara)

PROVINSI Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kekayaan kulinernya. Makanan khas Kalimantan Timur menawarkan cita rasa yang unik, memadukan rempah-rempah lokal dengan bahan-bahan segar seperti ikan sungai dan daging eksotis. Dari hidangan berat hingga camilan manis, berikut adalah 15 kuliner tradisional Kaltim yang wajib kamu coba saat berkunjung, terutama di daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Sate Payau: Kelezatan Daging Rusa yang Langka

Sate payau adalah salah satu makanan khas Kalimantan Timur yang terbuat dari daging rusa (payau). Dagingnya empuk, dibumbui dengan kecap manis dan rempah, lalu dibakar hingga harum. Sate ini biasanya disajikan dengan sambal kacang yang manis dan pedas, cocok dinikmati dengan nasi hangat.

2. Nasi Bekepor: Hidangan Raja yang Kaya Rempah

Nasi bekepor adalah makanan tradisional dari Kutai Kartanegara, dulunya sajian khusus para raja. Nasi ini dimasak dengan rempah, ikan asin, dan minyak kelapa, menghasilkan rasa gurih dengan tekstur kerak yang renyah. Biasanya disajikan dengan sambal raja atau sayur gangan asam kutai.

3. Gence Ruan: Ikan Gabus Berbumbu Pedas

Gence ruan adalah olahan ikan gabus (haruan) yang dibakar atau digoreng, lalu disiram dengan bumbu gence (campuran rempah dan cabai). Rasanya pedas, gurih, dan sedikit manis, menjadikannya favorit untuk disantap dengan nasi hangat.

4. Roba Ruan: Abon Ikan Gabus yang Gurih

Roba ruan adalah ikan gabus yang diolah mirip abon. Ikan dikukus, disuwir, dan dibumbui dengan rempah khas. Teksturnya kering dan gurih, cocok sebagai teman makan nasi atau taburan pada sayuran.

5. Ayam Cincane: Ayam Panggang Beraroma Rempah

Ayam cincane adalah hidangan khas Samarinda yang menggunakan ayam kampung. Ayam dibumbui dengan rempah seperti serai, lengkuas, dan cabai, lalu dipanggang hingga harum. Hidangan ini sering disajikan pada acara adat atau perayaan.

6. Sayur Gangan Asam Kutai: Kuah Segar dengan Ikan Gabus

Sayur gangan asam kutai adalah sup asam yang menggunakan kepala ikan gabus sebagai bahan utama. Ditambah kangkung, talas, dan jantung pisang, kuahnya segar dengan rasa asam dan gurih yang khas.

7. Pisang Gapit: Camilan Manis yang Dijepit

Pisang gapit adalah camilan tradisional yang populer di Samarinda dan Balikpapan. Pisang kepok setengah matang dijepit hingga pipih, dipanggang, dan disiram saus gula merah kental. Rasanya manis legit dengan aroma bakar yang menggoda.

8. Amplang: Kerupuk Ikan yang Renyah

Amplang adalah kerupuk khas Kaltim yang terbuat dari ikan tenggiri atau gabus, dicampur tepung tapioka dan rempah. Rasanya gurih dengan aroma ikan yang kuat, cocok sebagai camilan atau oleh-oleh.

9. Sambal Raja: Pelengkap Makanan yang Istimewa

Sambal raja adalah sambal khas Kutai yang dulunya disajikan untuk para raja. Terbuat dari kacang panjang, terong, telur rebus, dan bumbu pedas, sambal ini menjadi pelengkap sempurna untuk nasi bekepor atau hidangan lainnya.

10. Gangan Manok: Sup Ayam Khas Balikpapan

Gangan manok adalah sup ayam dengan bola-bola daging ayam, bayam, dan oyong. Kuahnya segar dan gurih, cocok dinikmati saat cuaca dingin, terutama dengan tambahan sambal.

11. Nasi Pulut: Lontong Khas dengan Santan

Nasi pulut adalah nasi yang dibungkus daun pisang, dicampur santan kental dan sayuran. Teksturnya lembut dan gurih, sering disajikan dengan sambal kacang untuk rasa yang lebih kaya.

12. Kue Bingka Kentang: Manis dan Lembut

Kue bingka kentang adalah camilan manis yang terbuat dari tepung, telur, gula, dan santan. Dipanggang hingga lembut, kue ini cocok dinikmati bersama teh hangat.

13. Kue Gegicak: Camilan Tradisional yang Empuk

Kue gegicak terbuat dari tepung ketan dan kelapa parut. Teksturnya empuk dengan rasa manis dan gurih, menjadikannya camilan favorit di Kaltim.

14. Ikan Baung Asap: Kelezatan Ikan Sungai

Ikan baung asap adalah ikan sungai yang diasap hingga menghasilkan tekstur kenyal dan rasa gurih. Hidangan ini sulit ditemukan, tetapi sangat lezat sebagai lauk.

15. Sambal Gami: Sensasi Pedas dari Bontang

Sambal gami adalah sambal khas Bontang yang dimasak di atas cobek panas dengan bahan seperti bawis, cumi, atau udang. Aromanya menggoda dan rasanya pedas, cocok untuk pecinta makanan pedas.

Mengapa Makanan Khas Kalimantan Timur Begitu Istimewa?

Makanan khas Kalimantan Timur mencerminkan kekayaan budaya dan alam daerah ini. Banyak hidangan menggunakan bahan lokal seperti ikan sungai, rusa, dan rempah-rempah yang memberikan cita rasa otentik. Proses memasak tradisional, seperti menggunakan kayu bakar atau daun pisang, juga menambah keunikan rasa.

Tips Menikmati Kuliner Khas Kaltim

Kunjungi rumah makan lokal di Samarinda, Balikpapan, atau Kutai Kartanegara untuk rasa autentik.

Coba makanan ini saat festival budaya atau acara adat untuk pengalaman yang lebih kaya.

Bawa pulang amplang atau kue bingka sebagai oleh-oleh untuk keluarga.

Kesimpulan

Makanan khas Kalimantan Timur adalah perpaduan sempurna antara tradisi, bahan lokal, dan cita rasa yang menggugah selera. Dari sate payau yang eksotis hingga pisang gapit yang manis, setiap hidangan menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Jadi, saat berkunjung ke Kaltim atau IKN, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi 15 kuliner lezat ini!