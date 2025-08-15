10 Resep Sambal Bajak Lezat untuk Pecinta Pedas, Wajib Coba!

Headline
SAMBAL bajak adalah sambal tradisional Indonesia yang terkenal dengan rasa pedas, gurih, dan aroma khasnya. Dibuat dari cabai, bawang, dan rempah pilihan, sambal ini cocok sebagai pelengkap berbagai hidangan. Berikut adalah 10 resep sambal bajak yang mudah dibuat dan dijamin menggugah selera, cocok untuk pemula maupun pecinta kuliner pedas.
Sambal bajak adalah sambal khas Indonesia yang diolah dengan cara ditumis hingga harum. Bahan utamanya meliputi cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Proses memasaknya memberikan cita rasa yang lebih kaya dibandingkan sambal mentah. Sambal ini sering disajikan dengan nasi, ayam goreng, atau ikan bakar.
Resep sambal bajak klasik ini menggunakan bahan sederhana dengan rasa autentik.
Varian ini menambahkan tomat untuk rasa segar dan sedikit asam.
Petis memberikan rasa gurih yang khas pada sambal bajak ini.
Kemiri menambah tekstur lembut dan rasa gurih pada sambal bajak.
Daun jeruk memberikan aroma segar yang membuat sambal ini istimewa.
Tambahan ikan asin membuat sambal ini semakin gurih dan nikmat.
Varian Jawa ini menggunakan gula merah untuk rasa manis yang seimbang.
Perpaduan pedas dan manis yang cocok untuk semua hidangan.
Teri Medan memberikan tekstur renyah dan rasa asin yang lezat.
Serai memberikan aroma khas yang membuat sambal ini unik.
Untuk hasil terbaik, gunakan cabai merah segar dan terasi berkualitas. Tumis sambal dengan api kecil agar rempah matang merata. Simpan sambal bajak dalam wadah kedap udara di kulkas agar tahan hingga seminggu.
Sambal bajak adalah pelengkap sempurna untuk hidangan Indonesia. Dengan 10 resep di atas, Anda bisa bereksperimen dengan berbagai varian sambal bajak yang lezat dan mudah dibuat. Cobalah resep favorit Anda dan nikmati sensasi pedas yang menggugah selera!
