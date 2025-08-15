10 Resep Sambal Bajak Lezat untuk Pecinta Pedas, Wajib Coba!

Ilustrasi(Freepik.com)

SAMBAL bajak adalah sambal tradisional Indonesia yang terkenal dengan rasa pedas, gurih, dan aroma khasnya. Dibuat dari cabai, bawang, dan rempah pilihan, sambal ini cocok sebagai pelengkap berbagai hidangan. Berikut adalah 10 resep sambal bajak yang mudah dibuat dan dijamin menggugah selera, cocok untuk pemula maupun pecinta kuliner pedas.

Apa Itu Sambal Bajak?

Sambal bajak adalah sambal khas Indonesia yang diolah dengan cara ditumis hingga harum. Bahan utamanya meliputi cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Proses memasaknya memberikan cita rasa yang lebih kaya dibandingkan sambal mentah. Sambal ini sering disajikan dengan nasi, ayam goreng, atau ikan bakar.

10 Resep Sambal Bajak yang Mudah dan Lezat

1. Sambal Bajak Klasik

Resep sambal bajak klasik ini menggunakan bahan sederhana dengan rasa autentik.

Bahan: 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 sdt terasi, 2 sdm minyak, garam secukupnya.

10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 sdt terasi, 2 sdm minyak, garam secukupnya. Cara membuat: Haluskan cabai, bawang, dan terasi. Tumis hingga harum, tambahkan garam, masak hingga matang.

2. Sambal Bajak Tomat

Varian ini menambahkan tomat untuk rasa segar dan sedikit asam.

Bahan: 8 cabai merah, 2 tomat, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 sdt terasi, minyak, garam.

8 cabai merah, 2 tomat, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 sdt terasi, minyak, garam. Cara membuat: Haluskan semua bahan kecuali minyak. Tumis dengan minyak hingga wangi, tambahkan garam.

3. Sambal Bajak Petis

Petis memberikan rasa gurih yang khas pada sambal bajak ini.

Bahan: 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 sdt petis, 1 sdt terasi, minyak, gula.

10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 sdt petis, 1 sdt terasi, minyak, gula. Cara membuat: Haluskan bahan, tumis dengan minyak, tambahkan petis dan gula, masak hingga matang.

4. Sambal Bajak Kemiri

Kemiri menambah tekstur lembut dan rasa gurih pada sambal bajak.

Bahan: 8 cabai merah, 3 kemiri, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 sdt terasi, minyak, garam.

8 cabai merah, 3 kemiri, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 sdt terasi, minyak, garam. Cara membuat: Sangrai kemiri, haluskan dengan bahan lain. Tumis hingga harum, tambahkan garam.

5. Sambal Bajak Daun Jeruk

Daun jeruk memberikan aroma segar yang membuat sambal ini istimewa.

Bahan: 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 3 lembar daun jeruk, 1 sdt terasi, minyak.

10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 3 lembar daun jeruk, 1 sdt terasi, minyak. Cara membuat: Haluskan cabai, bawang, dan terasi. Tumis dengan daun jeruk hingga wangi.

6. Sambal Bajak Ikan Asin

Tambahan ikan asin membuat sambal ini semakin gurih dan nikmat.

Bahan: 8 cabai merah, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 50 gr ikan asin, 1 sdt terasi, minyak.

8 cabai merah, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 50 gr ikan asin, 1 sdt terasi, minyak. Cara membuat: Goreng ikan asin, haluskan bahan lain, tumis semua hingga matang.

7. Sambal Bajak Jawa

Varian Jawa ini menggunakan gula merah untuk rasa manis yang seimbang.

Bahan: 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 sdm gula merah, 1 sdt terasi, minyak.

10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 1 sdm gula merah, 1 sdt terasi, minyak. Cara membuat: Haluskan bahan, tumis dengan gula merah hingga karamel dan wangi.

8. Sambal Bajak Pedas Manis

Perpaduan pedas dan manis yang cocok untuk semua hidangan.

Bahan: 8 cabai merah, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 2 sdm gula pasir, 1 sdt terasi, minyak.

8 cabai merah, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 2 sdm gula pasir, 1 sdt terasi, minyak. Cara membuat: Haluskan bahan, tumis dengan gula hingga mengental dan harum.

9. Sambal Bajak Teri Medan

Teri Medan memberikan tekstur renyah dan rasa asin yang lezat.

Bahan: 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 50 gr teri Medan, 1 sdt terasi, minyak.

10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 50 gr teri Medan, 1 sdt terasi, minyak. Cara membuat: Goreng teri, haluskan bahan lain, tumis semua hingga matang.

10. Sambal Bajak Serai

Serai memberikan aroma khas yang membuat sambal ini unik.

Bahan: 8 cabai merah, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 batang serai, 1 sdt terasi, minyak.

8 cabai merah, 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 batang serai, 1 sdt terasi, minyak. Cara membuat: Haluskan bahan, tumis dengan serai hingga wangi dan matang.

Tips Membuat Sambal Bajak yang Sempurna

Untuk hasil terbaik, gunakan cabai merah segar dan terasi berkualitas. Tumis sambal dengan api kecil agar rempah matang merata. Simpan sambal bajak dalam wadah kedap udara di kulkas agar tahan hingga seminggu.

Kesimpulan

Sambal bajak adalah pelengkap sempurna untuk hidangan Indonesia. Dengan 10 resep di atas, Anda bisa bereksperimen dengan berbagai varian sambal bajak yang lezat dan mudah dibuat. Cobalah resep favorit Anda dan nikmati sensasi pedas yang menggugah selera!