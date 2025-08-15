20 Makanan Khas Kalimantan Selatan yang Wajib Dicoba, Lezat dan Menggoda!

Ilustrasi(Freepik.com)

KALIMANTAN Selatan adalah surga kuliner dengan berbagai hidangan tradisional yang kaya rasa. Dari makanan berat hingga camilan manis, makanan khas Kalimantan Selatan menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Berikut adalah 20 makanan khas yang wajib kamu coba saat berkunjung ke provinsi ini!

Makanan Berat Khas Kalimantan Selatan

Makanan berat di Kalimantan Selatan biasanya kaya rempah dan cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Berikut beberapa di antaranya:

1. Soto Banjar

Soto Banjar adalah ikon kuliner Kalimantan Selatan. Berbeda dengan soto lain, kuahnya bening dengan aroma rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Disajikan dengan ketupat, suwiran ayam, telur rebus, dan perkedel, hidangan ini cocok untuk sarapan atau makan malam.

2. Ketupat Kandangan

Ketupat Kandangan berasal dari daerah Kandangan. Ketupat beras disiram kuah santan kental dan disajikan dengan ikan haruan (gabus) bakar. Rasanya gurih dan kaya rempah, membuatnya jadi favorit saat Lebaran.

3. Nasi Itik Gambut

Nasi Itik Gambut adalah hidangan nasi dengan lauk itik bumbu habang (merah). Itik dimasak hingga empuk dan dibungkus daun pisang, memberikan aroma khas yang menggugah selera.

4. Gangan Paliat

Gangan Paliat adalah sayur berkuah kuning dari ikan baung. Kuahnya mirip opor, tapi lebih kental dengan rasa santan yang dominan. Cocok disantap dengan nasi hangat.

5. Gangan Humbut

Gangan Humbut terbuat dari rebung dan iga sapi dengan kuah rempah. Hidangan ini sering disajikan saat Ramadan atau acara pernikahan karena rasanya yang gurih dan hangat.

6. Nasi Kuning Ikan Haruan

Nasi kuning khas Banjar ini disajikan dengan ikan haruan bumbu habang. Warna kuningnya lembut, dan rasanya pedas manis, cocok untuk makan siang.

7. Lontong Orari

Lontong Orari berbentuk segitiga besar, disiram kuah nangka dan disajikan dengan ikan haruan. Hidangan ini populer di Banjarmasin untuk sarapan atau makan malam.

8. Pundut

Pundut adalah nasi kukus bersantan yang dibungkus daun pisang. Disantap dengan bumbu habang, rasanya gurih dan pedas, cocok untuk bekal perjalanan.

9. Buras

Buras mirip lontong, tapi berbentuk kotak dan disajikan dengan sambal kacang pedas manis. Makanan ini sering jadi pilihan sarapan di Kalimantan Selatan.

10. Iwak Pakasam

Iwak Pakasam adalah ikan fermentasi (seperti sepat atau gabus) dengan kunyit, garam, dan beras sangrai. Setelah digoreng, rasanya asam dan gurih, cocok sebagai lauk nasi.

Camilan dan Kue Tradisional Khas Kalimantan Selatan

Selain makanan berat, Kalimantan Selatan juga punya camilan dan kue tradisional yang manis dan lezat. Berikut daftarnya:

11. Amparan Tatak

Amparan Tatak adalah kue manis dari tepung beras, santan, pisang, dan nangka. Teksturnya lembut dan legit, cocok sebagai camilan sore.

12. Dodol Kandangan

Dodol Kandangan terkenal lembut dan legit. Terbuat dari beras ketan dan gula merah, makanan ini sering jadi oleh-oleh wisatawan.

13. Apam Batil

Apam Batil mirip serabi, terbuat dari tepung terigu dan disajikan dengan kuah gula aren. Rasanya manis dan cocok untuk anak-anak.

14. Kelepon Martapura

Kelepon Martapura adalah kue ketan dengan isian gula merah dan taburan kelapa. Rasanya manis dan gurih, sering dijual di pasar tradisional.

15. Kue Bingka

Kue Bingka terbuat dari telur, tepung, dan santan, dengan tekstur lembut seperti custard. Varian rasanya beragam, seperti pandan dan gula merah.

16. Kue Rangai

Kue Rangai terbuat dari tepung sagu dan kelapa parut. Rasanya sedikit manis dan gurih, sering jadi oleh-oleh karena tahan lama.

Sayur dan Lauk Pendamping

Makanan khas Kalimantan Selatan juga mencakup sayur dan lauk pendamping yang unik. Berikut beberapa di antaranya:

17. Sayur Kambang Tigarun

Sayur Kambang Tigarun adalah lalapan musiman dengan rasa pahit. Biasanya direndam beberapa hari dan disajikan dengan cacapan asam.

18. Cacapan Asam

Cacapan Asam adalah sambal cair dari buah asam seperti mangga muda atau belimbing wuluh. Rasanya asam pedas, cocok sebagai pelengkap makanan.

19. Sambal Acan

Sambal Acan terbuat dari buah-buahan lokal seperti mangga asam dan gandaria. Rasanya pedas dan segar, sering jadi cocolan berbagai hidangan.

20. Mandai

Mandai adalah kulit cempedak yang difermentasi dengan garam. Rasanya asam dan gurih, bisa digoreng atau dijadikan gulai.

Mengapa Makanan Khas Kalimantan Selatan Begitu Istimewa?

Makanan khas Kalimantan Selatan tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan budaya Banjar yang kaya. Penggunaan bahan lokal seperti ikan haruan, rebung, dan buah kalangkala membuat kuliner ini unik. Ditambah dengan rempah-rempah seperti kapulaga, cengkeh, dan kunyit, setiap hidangan punya cita rasa yang khas. Jadi, saat berkunjung ke Banjarmasin atau daerah lain di Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba kuliner ini!

Kesimpulan

Dari soto Banjar hingga mandai, makanan khas Kalimantan Selatan menawarkan berbagai rasa yang menggugah selera. Setiap hidangan punya cerita dan tradisi yang membuatnya istimewa.