JOURNEY: Cita Rasa Betawi dalam Nuansa Balutan Hotel Bintang Empat, Peringati HUT Jakarta ke-498 dan Anniversary ke-12 Tahun JS Luwansa Hotel

JOURNEY: A Cultural Tribute To Jakarta's 498th Anniversary & 12th Anniversary of JS Luwansa Hotel and Convention Center(Doc JS Luwansa Hotel & Convention Center)

DALAM rangka memperingati ulang tahun Kota Jakarta ke-498 dan bertepatan dengan ulang tahun ke-12 JS Luwansa Hotel & Convention Center yang jatuh pada tanggal 14 Juni, kami menyelenggarakan JOURNEY: A Cultural Tribute To Jakarta's 498th Anniversary & 12th Anniversary of JS Luwansa Hotel and Convention Center sebuah perayaan kolaboratif yang menyatukan tradisi kuliner, budaya lokal, dan sentuhan kemewahan.

Kolaborasi istimewa ini melibatkan JS Luwansa Hotel & Convention Center, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Chef Chika (Top 20 MasterChef Indonesia Season 7), dan Chef Riyan (Chef de Cuisine JS Luwansa Hotel). Bersama-sama, kami mengangkat kuliner khas Betawi ke dalam panggung bintang 4, menjadikan warisan kuliner seperti Soto Betawi, Gabus Pucung, Kerak Telor, Selendang Mayang, dan Kembang Goyang sebagai sajian utama dalam acara ini.

Sebagai bagian dari selebrasi budaya, pengunjung disambut oleh tampilan ikonik Roti Buaya sepanjang 6 meter di area lobby hotel sebuah simbol kesetiaan dalam tradisi Betawi, yang dikemas dalam bentuk spektakuler dan artistik untuk memeriahkan perayaan.

Lebih dari sekadar selebrasi, kegiatan ini juga menyuarakan nilai kepedulian sosial. Melalui program CSR JS Luwansa Peduli, hotel turut membagikan Roti Buaya kepada anak-anak dari Sekolah Paramsaaja sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian budaya dan kepedulian terhadap generasi muda. Aksi ini menjadi bagian dari komitmen hotel untuk menghadirkan dampak positif di luar lingkup komersial, sekaligus memperkenalkan budaya Betawi sejak dini kepada anak-anak.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mempersembahkan lebih dari sekadar makanan kami menghadirkan sebuah pengalaman budaya. JOURNEY adalah simbol kolaborasi antara industri perhotelan, pelaku kuliner, dan pemerintah dalam menjaga dan mengangkat kekayaan lokal ke panggung yang lebih luas,” ujar Rissya Novianty, Director of Business Development JS Luwansa Hotel & Convention Center.

Acara ini tidak hanya menjadi momen refleksi sejarah, tetapi juga memperkuat peran JS Luwansa sebagai hotel yang tidak hanya berkelas, namun juga berbudaya dan peduli terhadap lingkungan sosial.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 859-5959-2223 atau direct message Instagram @jsluwansa, dan kunjungi website www.jsluwansa.com. Segera lakukan reservasi dan jadikan momen bergara Anda lebih berkesan bersama keluarga dan orang-orang tersayang hanya di JS Luwansa Hotel and Convention Center. (Adv)