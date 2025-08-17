Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

10 Kumpulan Trik Journey PS3 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/8/2025 21:00
Berikut Trik Journey PS3(Doc PlayStation)

JOURNEY PS3 adalah sebuah game petualangan artistik yang dikembangkan oleh Thatgamecompany dan diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment, pertama kali dirilis pada tahun 2012 untuk konsol PlayStation 3.

Game ini dikenal sebagai salah satu karya video game paling indah dan emosional, karena lebih menekankan pada pengalaman visual, musik, dan perasaan daripada sekadar tantangan gameplay.

1. Manfaatkan Scarf dengan Bijak

  • Syal memungkinkan karakter melompat dan melayang.
  • Semakin panjang syal, semakin lama kamu bisa terbang.
  • Perhatikan simbol putih yang ada di syal, itu menandakan energi yang tersimpan.

2. Kumpulkan Simbol Cahaya

  • Simbol putih bercahaya tersebar di setiap area.
  • Mengumpulkannya akan memanjangkan syal.
  • Semakin panjang syal maka semakin mudah menjelajah area dan menemukan rahasia.

3. Gunakan Interaksi Musik

  • Tekan tombol interaksi untuk mengeluarkan bunyi atau lingkaran cahaya.
  • Fungsinya: mengisi ulang energi syal milikmu maupun pemain lain.
  • Juga bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan partner online.

4. Perhatikan Partner Online

  • Journey punya fitur multiplayer unik tanpa chat atau ID pemain.
  • Kamu bisa bertemu orang lain secara acak.
  • Ikuti atau bekerja sama, karena berdua lebih mudah menemukan jalan rahasia.

5. Hindari Musuh Penjaga

  • Di area gunung berangin, ada makhluk mesin naga.
  • Jangan terlalu lama di tempat terbuka, bersembunyilah di balik batu atau pilar.
  • Jika tertangkap, syalmu akan robek kemampuan terbang berkurang.

6. Gunakan Angin & Pasir

  • Beberapa area punya aliran angin atau pasir meluncur.
  • Manfaatkan momentum untuk meluncur lebih cepat.
  • Bisa dipakai untuk menjangkau tempat rahasia.

7. Mode Duduk Bersila

  • Diamkan karakter beberapa saat, ia akan duduk bersila.
  • Tidak ada fungsi khusus, tapi menambah atmosfer tenang.

8. Rahasia White Robe

  • Setelah menamatkan game sekali, kumpulkan semua simbol cahaya di seluruh level.
  • Kamu bisa membuka White Robe, jubah spesial yang memberi energi tak terbatas pada syal.
  • Sangat membantu untuk eksplorasi total.

9. Nikmati Soundtrack & Visual

  • Journey bukan hanya soal gameplay, tapi juga pengalaman emosional.
  • Mainkan dengan headphone untuk merasakan musik orkestra Austin Wintory secara maksimal.

10. Mode Co-op Rahasia

  • Jika kamu terus bermain bersama partner dari awal sampai akhir, ada “ikatan khusus”.
  • Setelah kredit, kamu akan tahu ID PSN partnermu.

Journey PS3 adalah game petualangan emosional yang lebih menekankan pengalaman perjalanan hidup daripada sekadar menang atau kalah. (Z-4)



Editor : Reynaldi
