Voices of Influence: Merayakan Hari Kartini bersama

DALAM rangka memperingati Hari Kartini, Discovery Kartika Plaza Hotel dengan bangga akan menyelenggarakan talk show “Voices of Influence” pada 4 April 2026 di Sunset Bar & Lounge.

Acara spesial tersebut menghadirkan para perempuan inspiratif yang terdiri dari pemimpin, pengusaha, dan figur publik untuk berbagi pengalaman, wawasan, serta perspektif mereka mengenai kepemimpinan dan pemberdayaan.

Talk show akan menghadirkan pembicara terkemuka, termasuk Maudy Koenaedi, Rachel Wang (Co-founder Miss Teenager Indonesia), Ria Templer (Co-founder & Director Utama Spice), serta Putu Fitri Ertaningsih (Director Cap Bali). Sesi ini akan dipandu oleh Ade Yulia dari Pinguin FM Bali.

Selain itu,Alya Purwoto akan membawakan sesi khusus bertajuk “Bali: The Global Destination for Medical Wellness”, dengan membagikan wawasan mengenai perkembangan Bali sebagai destinasi unggulan dalam bidang kesehatan, kecantikan, dan wellness.

Acara ini juga akan menampilkan fashion show oleh Lenny Hartono dan Cap Bali, yang menghadirkan perpaduan desain kontemporer dan tradisional yang terinspirasi dari warisan budaya Indonesia.

“Melalui Voices of Influence, kami ingin menghadirkan sebuah platform di mana para perempuan inspiratif dapat berbagi pengalaman dan memotivasi orang lain untuk meraih tujuan mereka dengan penuh percaya diri,” ujar General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel Luis Daniel Garcia.

“Hari Kartini merupakan momen yang tepat untuk merayakan semangat pemberdayaan, keberanian, dan kepemimpinan. Dengan menghadirkan diskusi mengenai wellness, kewirausahaan, serta fashion show, kami berharap acara ini dapat menginspirasi

para peserta, merayakan kreativitas, serta menyoroti berbagai pencapaian perempuan di berbagai industri. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah dari acara yang berpengaruh dan bermakna ini di Bali.”

Acara ini bertujuan untuk mendorong dialog, pertukaran ide, serta kolaborasi, sekaligus menghormati warisan Kartini. Voices of Influence menjanjikan sebuah sore yang penuh wawasan, inspirasi, dan perayaan atas pencapaian perempuan.

Kursi terbatas, silakan reservasi melalui WhatsApp di +62 811 3811 1212 sebelum Kamis, 2 April 2026. (RO/E-4)