Renovasi Rumah Jelang Lebaran, Ini Rekomendasi Warna Lantai yang Sedang Tren

MENJELANG Idul Fitri, banyak keluarga mulai melakukan renovasi kecil di rumah untuk menghadirkan suasana yang lebih segar dan nyaman. Pembaruan interior biasanya dilakukan melalui penataan ulang furnitur, pencahayaan, hingga penggantian elemen ruang yang paling terlihat, salah satunya lantai.



Sebagai elemen dasar dalam sebuah ruang, lantai memiliki peran penting dalam membentuk tampilan sekaligus suasana rumah.



Melihat kebutuhan tersebut, perusahaan penyedia solusi interior Taco menghadirkan sejumlah rekomendasi warna lantai SPC yang selaras dengan tren interior 2026. Selain itu, perusahaan juga memperkenalkan koleksi terbaru lantai SPC yang dirancang untuk memberikan pilihan renovasi yang lebih praktis bagi keluarga menjelang hari raya.



Chief Marketing Officer Taco Group Anastasia Tirtabudi mengatakan renovasi rumah tidak hanya mengikuti tren desain, tetapi juga harus menjawab kebutuhan penghuni rumah.



"Selain mengikuti tren, renovasi rumah juga harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan. Renovasi ini harus memberikan rasa nyaman dan hangat bagi penghuninya. Di momen Lebaran, melalui lantai SPC yang praktis, tahan lama, dan mudah dalam perawatan, kami ingin menghadirkan solusi sederhana yang membantu setiap rumah menjadi ruang kebersamaan yang lebih bermakna," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (13/3).



Koleksi lantai SPC terbaru

Sebagai bagian dari pengembangan produknya, Taco memperkenalkan dua koleksi terbaru, yaitu Taco Ultracore 500 SPC Herringbone dan Taco Nexacore 600 SPC. Kedua seri ini melengkapi lini lantai SPC yang sebelumnya telah dihadirkan perusahaan.



Koleksi tersebut dirancang untuk memadukan tampilan modern dengan struktur material yang lebih kokoh. Lantai ini dilengkapi sejumlah teknologi pendukung, seperti CoreProtect untuk meningkatkan daya tahan, lapisan IXPE yang memberikan kenyamanan pijakan, serta permukaan True Touch yang dirancang agar terasa lebih natural ketika digunakan sehari-hari.



Dengan kombinasi teknologi tersebut, lantai SPC diharapkan dapat menghadirkan solusi renovasi yang tidak hanya estetis, tetapi juga praktis dalam pemasangan dan perawatan.



Tren warna interior 2026

Selain menghadirkan produk baru, perusahaan juga menyoroti tren warna interior yang diperkirakan semakin populer pada 2026. Secara umum, tren warna bergerak menuju nuansa hangatdan natural, seperti tekstur kayu dan bebatuan alami yang mampu memantulkan cahaya dengan baik.



Karakter warna yang tidak terlalu kontras juga membuat lantai lebih mudah menyatu dengan berbagai gaya interior rumah.



Salah satu pilihan yang banyak direkomendasikan adalah palet warm beige dan sand. Nuansa netral hangat ini mampu memantulkan cahaya secara lembut sehingga ruangan terasa lebih terang sekaligus memberikan kesan ramah bagi tamu. Untuk menghadirkan nuansa tersebut, tersedia beberapa pilihan motif seperti Ultracore 500 Barley Oak (TV 5522 SPC) serta Nexacore 600 Ivory Ash (TV 6001 SPC).



Pilihan lain yang juga populer adalah light oak dan natural wood. Karakter warna ini cocok digunakan di berbagai ruang, mulai dari ruang keluarga hingga kamar tidur maupun ruang bermain anak. Beberapa motif yang dapat dipilih antara lain Ultracore 500 Valencia Oak (TV 5503 SPC) serta Nexacore 600 Champagne Oak (TV 6002 SPC).



Tren berikutnya adalah greige hangat, yakni perpaduan warna abu-abu dan beige yang memberikan kesan elegan namun tetap terasa hangat. Untuk menghadirkan tampilan tersebut, beberapa motif yang direkomendasikan antara lain Ultracore 500 Herringbone Willow Oak (TV 5530 SHR) serta Ultracore 500 Pebble Terrazzo (TV 5526 SPC) yang menampilkan tekstur bebatuan dengan sentuhan modern.



Sementara itu, nuansa warm stone grey dan sandstone juga menjadi pilihan bagi pemilik rumah yang menginginkan tampilan ruang yang bersih, elegan, dan terasa lebih lapang. Warna ini sering digunakan pada area multifungsi seperti dapur kering maupun area foyer. Salah satu motif yang direkomendasikan untuk kategori ini adalah Ultracore 500 Herringbone Desert Oak (TV 5531 SHR).



Program spesial Ramadan

Untuk menyambut Ramadan dan Lebaran, perusahaan juga menghadirkan program spesial untuk koleksi lantai SPC yang tersedia secara eksklusif di Halo Taco Flooring. Program ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memperbarui tampilan rumah dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas maupun desain.



Dengan kombinasi desain realistis, daya tahan material yang kuat, kemudahan pemasangan, serta promo khusus tersebut, renovasi lantai rumah menjelang Lebaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien.



Melalui berbagai pilihan produk dan desain yang ditawarkan, pembaruan interior rumah menjelang hari raya pun tidak hanya menghadirkan tampilan yang lebih segar, tetapi juga menciptakan ruang yang lebih nyaman untuk berbagi momen kebersamaan bersama keluarga dan kerabat. (Fal/E-1)