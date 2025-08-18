Ibu Hamil Lebih Sering Digigit Nyamuk Karena Alasan Ini

Ilustrasi.(freepik)

PROFESOR Entomologi Medis di London School of Hygiene & Tropical Medicine, Prof. James Logan, menemukan fakta bahwa ibu hamil ternyata lebih disukai nyamuk dan sering digigit oleh nyamuk karena beberapa alasan tertentu.

Selama masa hamil, perempuan mengalami perubahan aroma kulit karena perubahan hormon yang membuat mereka beraroma lebih manis bagi nyamuk.

Selain itu, Logan mengemukakan, suhu tubuh perempuan hamil mengalami peningkatan yang umumnya menarik perhatian serangga.

Nyamuk tertarik pada tubuh yang panas dan berkeringat karena mereka mampu mendeteksi kelembaban dan temperatur. Mereka mampu mencium asam laktat yang dilepaskan melalui pori-pori kulit, khususnya sehabis berolahraga. (H-4)