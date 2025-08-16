Doa Mayit Perempuan: Teks Arab, Latin, Terjemah, dan Hukum Membacanya

Ilustrasi(Freepik.com)

MENDOAKAN jenazah adalah salah satu kewajiban umat Islam untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, doa mayit perempuan memiliki lafal khusus yang berbeda dengan doa untuk mayit laki-laki. Artikel ini akan membahas teks doa mayit perempuan dalam bahasa Arab, Latin, terjemahan, serta hukum membacanya sesuai ajaran Islam. Dengan penjelasan yang sederhana, Anda dapat memahami dan mengamalkan doa ini dengan benar.

Pengertian Doa Mayit dan Pentingnya Mendoakan Jenazah

Doa mayit adalah doa yang dipanjatkan untuk memohon ampunan, rahmat, dan kebaikan bagi orang yang telah meninggal. Dalam Islam, mendoakan jenazah merupakan bagian dari rangkaian pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Doa mayit perempuan memiliki lafal khusus yang menggunakan kata ganti perempuan dalam bahasa Arab, seperti "haa" (هَا) untuk menyesuaikan dengan jenis kelamin jenazah.

Mendoakan jenazah memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 10:

Arab: وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ Latin: Walladziina jaa-uu min ba'dihim yaquuluuna rabbanaaghfir lanaa wali-ikhwaaninal-ladziina sabaquuna bil-iimaan Terjemah: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami."

Ayat ini menunjukkan pentingnya mendoakan kebaikan bagi umat Islam yang telah mendahului kita, termasuk jenazah.

Teks Doa Mayit Perempuan: Arab, Latin, dan Terjemahan

Berikut adalah teks doa mayit perempuan yang dibaca saat sholat jenazah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW:

Teks Arab

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

Teks Latin

Allahummaghfir lahaa warhamhaa wa'aafihaa wa'fu 'anhaa wa akrim nuzulahaa wawassi' madkhalahaa waghsilhaa bil maa-i wath-thalji walbaradi wanaqqihaa minal khathayaa kamaa naqqaitath-thawbal abyadha minad danasi wa abdilhaa daaran khairan min daarihaa wa ahlan khairan min ahlihaa wa zawjan khairan min zawjihaa wa adkhilhaal jannata wa a'idhhaa min 'adzaabil qabri wa min 'adzaabin naar.

Terjemahan

Ya Allah, ampunilah dia (perempuan), rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah kesalahannya, muliakanlah tempat tinggalnya, lapangkanlah kuburnya, bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran, gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, pasangannya dengan pasangan yang lebih baik, masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dia dari azab kubur serta azab neraka.

Doa ini bersumber dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Auf bin Malik:

Arab: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ... Latin: Kana an-nabiyyu shallallahu 'alaihi wa sallam idzaa shalla 'alaa janaazatin qaala: Allahummaghfir lahu warhamhu... Terjemah: Nabi SAW ketika menshalati jenazah berkata: "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia..."

Hukum Membaca Doa Mayit Perempuan

Membaca doa mayit perempuan saat sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jika tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka seluruh umat Islam di wilayah tersebut berdosa. Sholat jenazah dilakukan dengan empat takbir, dan doa ini dibaca setelah takbir ketiga. Selain itu, mendoakan jenazah di luar sholat jenazah, seperti saat ziarah kubur, hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan.

Hadits shahih dari Abu Hurairah menyebutkan:

Arab: زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ Latin: Zuurul qubuura fa innahaa tudzakkirukum bil aakhirah Terjemah: Kunjungilah kubur, karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat.

Dengan mendoakan jenazah, kita membantu memohon ampunan bagi mereka dan mengingatkan diri kita akan kematian.

Cara Mengamalkan Doa Mayit Perempuan

Untuk mengamalkan doa mayit perempuan, ikuti langkah-langkah berikut:

Pastikan Anda dalam keadaan suci (berwudhu). Lakukan sholat jenazah dengan empat takbir. Baca doa mayit perempuan setelah takbir ketiga. Baca dengan penuh kekhusyukan dan harapan agar doa diterima Allah SWT. Jika tidak menghadiri sholat jenazah, Anda bisa membaca doa ini saat ziarah kubur atau kapan saja untuk mendoakan jenazah perempuan.

Dengan mengamalkan doa ini, Anda turut membantu jenazah mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT.

Kesimpulan

Doa mayit perempuan adalah doa penting yang mencerminkan kasih sayang umat Islam kepada sesama, bahkan setelah mereka meninggal. Dengan membaca doa ini, kita memohon ampunan, rahmat, dan surga bagi jenazah. Doa ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits, serta hukumnya fardu kifayah saat sholat jenazah. Mari amalkan doa ini dengan benar dan ikhlas untuk kebaikan bersama.