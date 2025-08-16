100 Nama Anak yang Bagus dari A sampai Z Beserta Maknanya

Ilustrasi.(freepik)

Memilih nama yang bagus untuk anak adalah keputusan istimewa. Nama bukan hanya identitas, tetapi juga doa untuk masa depan si kecil. Kami sajikan 100 nama anak laki-laki dan perempuan dari A sampai Z, lengkap dengan makna, untuk membantu Anda menemukan inspirasi terbaik!

Pentingnya Memilih Nama yang Bagus

Nama yang bagus membawa makna positif dan mudah diucapkan. Nama yang tepat bisa mencerminkan harapan orang tua dan memberikan kesan baik. Berikut daftar nama dari A sampai Z untuk memudahkan Anda memilih!

100 Nama Anak dari A sampai Z

Berikut adalah 100 nama yang bagus untuk anak laki-laki (L) dan perempuan (P), disusun berdasarkan abjad dengan nomor urut:

Nama dari A sampai M

Aditya (L): Matahari, simbol kehangatan dan kehidupan. Aisyah (P): Hidup, nama istri Nabi yang penuh kasih. Akmal (L): Sempurna, nama yang penuh harapan. Alisha (P): Dilindungi Tuhan, nama yang penuh berkah. Alfian (L): Mulia, cocok untuk anak berjiwa besar. Amira (P): Putri, melambangkan keanggunan. Anindya (P): Sempurna, nama yang penuh harapan. Arfan (L): Pengetahuan, nama yang penuh kebijaksanaan. Arjuna (L): Pahlawan, kuat dan berani. Aura (P): Cahaya, simbol kecerahan hati. Aulia (P): Pemimpin, nama yang penuh wibawa. Azka (L/P): Suci, nama unisex yang penuh kemurnian. Bima (L): Kuat, nama tokoh pewayangan yang gagah. Bella (P): Cantik, nama sederhana namun menawan. Bintang (L/P): Bintang, simbol cahaya dan harapan. Bryan (L): Kuat dan terhormat, nama modern yang keren. Cakra (L): Roda kehidupan, simbol kekuatan. Chandra (P): Bulan, melambangkan ketenangan. Cinta (P): Cinta, nama yang penuh kasih sayang. Clarissa (P): Cerah, nama yang penuh keceriaan. Daffa (L): Pembela, nama yang kuat dan berani. Danial (L): Bijaksana, nama yang penuh keadilan. Dewi (P): Ratu, nama yang penuh keagungan. Dimas (L): Saudara, nama yang hangat dan ramah. Eka (P): Pertama, simbol keunikan. Elsa (P): Tuhan adalah sumpahku, nama yang anggun. Ethan (L): Kuat dan teguh, nama modern yang elegan. Elvira (P): Putih bersih, melambangkan kesucian. Fadil (L): Mulia, nama yang penuh kebajikan. Faris (L): Ksatria, cocok untuk anak pemberani. Fatimah (P): Penutup, nama yang lembut dan penuh kasih. Fauzan (L): Kemenangan, nama yang penuh semangat. Gabriela (P): Pemberi kekuatan, nama yang anggun. Ghazala (P): Rusa, simbol kelembutan dan kecepatan. Gibran (L): Penutur yang baik, penuh kebijaksanaan. Hana (P): Bunga, simbol kecantikan alami. Hafiz (L): Penjaga, melambangkan perlindungan. Haris (L): Penjaga, nama yang kuat dan penuh tanggung jawab. Ibrahim (L): Nabi yang penuh kasih, simbol keimanan. Ilham (L): Inspirasi, cocok untuk anak kreatif. Inaya (P): Perhatian, nama yang penuh kasih. Indira (P): Cantik, nama yang kuat dan feminin. Iqbal (L): Keberuntungan, nama yang penuh harapan. Jasmine (P): Melati, melambangkan keharuman. Jafar (L): Sungai kecil, simbol kelembutan. Jihan (P): Dunia, nama yang luas dan indah. Kaivan (L): Tampan, nama modern yang menarik. Kamil (L): Sempurna, nama yang penuh makna. Khansa (P): Wanita mulia, nama yang penuh martabat. Laila (P): Malam, simbol ketenangan dan misteri. Laras (P): Harmoni, nama yang penuh keseimbangan. Luthfi (L): Lembut, nama yang penuh kasih sayang. Maira (P): Cahaya bulan, nama yang penuh pesona. Malik (L): Raja, melambangkan kepemimpinan.

Nama dari N sampai Z

Maya (P): Ilusi, nama yang penuh pesona. Miftah (L): Kunci, simbol pembuka jalan. Nadia (P): Harapan, nama yang optimistis. Najwa (P): Rahasia, nama yang penuh misteri. Naufal (L): Dermawan, nama yang penuh kebaikan. Nayla (P): Pemenang, nama yang penuh semangat. Nizam (L): Pemimpin, nama yang penuh wibawa. Omar (L): Panjang umur, simbol kehidupan yang berkah. Olivia (P): Pohon zaitun, simbol kedamaian. Pratama (L): Utama, nama yang penuh wibawa. Putri (P): Anak raja, nama yang anggun dan mulia. Qais (L): Pengukur, nama yang penuh ketelitian. Qonita (P): Taat, nama yang penuh keimanan. Rafael (L): Penyembuh, nama yang penuh harapan. Raisa (P): Pemimpin, nama yang kuat dan feminin. Rania (P): Ratu, melambangkan keanggunan. Rizky (L): Rezeki, doa untuk kelimpahan. Sabrina (P): Putri sungai, nama yang anggun. Sami (L): Tinggi, nama yang penuh ambisi. Sofia (P): Kebijaksanaan, nama yang elegan. Syahir (L): Terkenal, cocok untuk anak yang bersinar. Talia (P): Embun pagi, nama yang segar dan lembut. Tasya (P): Ikatan, nama yang penuh kasih. Taufik (L): Keberhasilan, nama penuh optimisme. Ulya (P): Tinggi, nama yang penuh ambisi. Umar (L): Kehidupan yang panjang, nama klasik yang kuat. Vania (P): Harapan, nama yang lembut dan penuh makna. Vincent (L): Penakluk, nama yang kuat dan modern. Violeta (P): Bunga violet, simbol kelembutan. Wahyu (L): Petunjuk, nama yang penuh makna spiritual. Wulan (P): Bulan, simbol keindahan dan ketenangan. Xavier (L): Rumah baru, nama yang unik dan modern. Xena (P): Ramah, nama yang kuat dan penuh pesona. Yasmin (P): Bunga melati, nama yang harum dan lembut. Yazid (L): Bertambah, nama yang penuh berkah. Yusuf (L): Tuhan menambahkan, nama yang penuh berkah. Zafira (P): Keberhasilan, nama yang penuh semangat. Zahra (P): Bunga yang mekar, nama yang penuh pesona. Zain (L): Keindahan, nama yang elegan dan sederhana. Zaki (L): Murni, nama yang sederhana dan suci. Zara (P): Putri, nama yang anggun dan modern. Zidane (L): Kemajuan, nama yang penuh ambisi. Ziva (P): Cerah, nama yang penuh keceriaan. Zulfa (P): Taman, nama yang penuh keindahan. Zulfan (L): Taman yang indah, nama yang penuh makna. Zuhair (L): Bercahaya, nama yang penuh pesona.

Tips Memilih Nama yang Bagus untuk Anak

Berikut beberapa tips untuk memilih nama yang bagus yang tepat untuk anak Anda:

Makna Positif : Pilih nama dengan arti yang mengandung doa dan harapan baik.

: Pilih nama dengan arti yang mengandung doa dan harapan baik. Kesesuaian : Pastikan nama harmonis dengan nama keluarga dan mudah diucapkan.

: Pastikan nama harmonis dengan nama keluarga dan mudah diucapkan. Budaya dan Tradisi : Pilih nama yang mencerminkan nilai keluarga atau budaya.

: Pilih nama yang mencerminkan nilai keluarga atau budaya. Kesederhanaan: Hindari nama yang terlalu sulit dieja atau diucapkan.

Kesimpulan

Daftar 100 nama yang bagus dari A sampai Z ini dirancang untuk menginspirasi Anda dalam memilih nama anak yang indah dan bermakna. Setiap nama adalah doa untuk masa depan buah hati Anda. Pilihlah dengan cinta, dan semoga nama yang dipilih membawa keberkahan!