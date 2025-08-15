Ruang Kebugaran yang Lengkap dengan Pemandangan Spektakuler

Ilustrasi(Dok Ist)

Train smart, recover smarter menjadi konsep di balik Fitness Hub terbaru yang diluncurkan di Four Seasons Resort Bali at Sayan. Terletak di tepi sungai dengan pemandangan spektakuler, Fitness Hub ini dilengkapi dengan gym lengkap, fasilitas pemulihan holistik, Fit Bar dan butik, serta tiga studio privat dengan pelatih pribadi.

Ruang berfokus pada kebugaran ini menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan di resort yang menjadi sanctuary hutan tropis ini. Sacred River Spa yang baru-baru ini diperbarui selaras dengan energi ritmis Sungai Ayung untuk mengembalikan keseimbangan melalui program perawatan yang ditingkatkan.

Kini, para tamu dapat melanjutkan perjalanan wellness mereka di Fitness Hub dengan akses gratis ke gym berpemandangan sungai, ruang ganti pria dan wanita yang terpisah lengkap dengan shower, sauna, dan steam room. Minuman sehat sebelum atau sesudah latihan tersedia di Fit Bar, sementara butik di sebelahnya menawarkan koleksi busana olahraga bermerek yang trendi.

Bagi yang menginginkan pengalaman khusus, tersedia tiga studio privat: gym, ruang pemulihan, dan ruang Pilates yang dapat dipesan dengan biaya tambahan untuk satu orang atau pasangan dalam satu waktu. Instruktur bersertifikat juga siap memberikan panduan latihan secara individual.

Ruang Pemulihan privat dilengkapi dengan kursi infrared zero-gravity yang terbukti membantu merilekskan otot, meningkatkan aliran darah, memperbaiki keseimbangan, dan memicu pelepasan endorfin.

Dua pengalaman khusus dirancang untuk mengembalikan keseimbangan tubuh yaitu Pulih Batin berdurasi 90 menit merupakan perjalanan pemulihan semi-terpandu yang menggabungkan latihan pernapasan, terapi kontras ice bath dan steam room, serta kursi infrared untuk relaksasi mendalam.

Dirancang untuk mengurangi peradangan dan dan meningkatkan sirkulasi, Hydrotherapy Healing berdurasi 30 menit menggunakan steam room dan ice bath secara bergantian sesuai kenyamanan individu.

Para tamu juga dapat memesan sesi Pilates privat berdurasi 60 menit dengan instruktur, tersedia untuk pemula maupun yang berpengalaman, untuk merasakan olahraga berdampak rendah yang sedang populer ini.

Peralatan premium seperti reformer, ring, weight, band, bola, dan spine barrel membantu meningkatkan kekuatan inti dan postur, sekaligus menambah energi dan suasana hati. Di gym privat, fasilitas seperti FitBench untuk program latihan lengkap serta treadmill dilengkapi dengan myofascial roller yang mendukung pemulihan otot.

Baik untuk mengisi energi sebelum latihan maupun mendukung pemulihan, Fit Bar menawarkan camilan sehat dan minuman fungsional siap saji yang bersumber secara lokal. Protein bar dari produsen lokal 100% berbahan nabati, bebas gula dan gluten, serta dibuat dengan buah dan kacang mentah khas Bali. Pilihan minuman ramah lingkungan dan alami seperti teh fermentasi dan prebiotik, juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Di butik, para tamu dapat menemukan koleksi busana olahraga bermerek untuk pria dan wanita.

“Kami senang dapat memperluas komitmen kami terhadap kesehatan dengan fasilitas baru yang mengusung pendekatan holistik terhadap kebugaran” ujar Regional Director of Spa, Luisa Anderson, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (14/8).

“Dari sesi pemulihan terpadu hingga ruang gerak yang penuh kesadaran, kini para tamu memiliki akses ke beragam pilihan untuk memulihkan keseimbangan dan vitalitas. Terletak di lingkungan alami Sayan yang tenang, ini bukan sekadar gym, melainkan sebuah tempat untuk pembaruan diri,” sambungnya.

Penawaran wellness di Fitness Hub ini melengkapi desain ulang yang cermat, perawatan yang ditingkatkan, serta pengalaman meditasi dan penyembuhan terbaru di Sacred River Spa. Berlokasi di tepi Sungai Ayung yang hijau dan memanfaatkan ketenangan khas area tersebut, spa ini memiliki area resepsionis dan tempat bersantai yang telah diperbarui lengkap dengan kolam teratai, serta tujuh Spa Villa yang direnovasi. (H-2)