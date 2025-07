Menyalurkan Energi Positif Gen Z Lewat Ruang Kreatif

Memahami karakter dan semangat tersebut, Marina, merek perawatan tubuh dan kecantikan asli Indonesia menghadirkan ruang bagi Gen Z untuk menyalurkan energi positif mereka. Salah satunya melalui Marina Beauty Journey 2025, yang kini memasuki tahun ke-15 pen(Dok. Marina)

SEBAGAI generasi yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas dan perkembangan teknologi yang pesat, gen Z dikenal memiliki pandangan kuat terhadap isu-isu yang mereka anggap penting. Bahkan, seperti dikutip dari artikel Forbes (2023) berjudul Engaging Gen-Z, Our Most Purpose-Driven Generation, Gen Z aktif menyuarakan nilai-nilai yang mereka yakini, termasuk kepercayaan diri sejati yang bersumber dari dalam diri, terutama melalui media sosial.

Memahami karakter dan semangat tersebut, Marina, merek perawatan tubuh dan kecantikan asli Indonesia menghadirkan ruang bagi Gen Z untuk menyalurkan energi positif mereka. Salah satunya melalui Marina Beauty Journey 2025, yang kini memasuki tahun ke-15 penyelenggaraan dengan mengusung semangat Empower Your Shine.

Elfia Rahmi selaku General Manager Brand Investment & Consumer Engagement Marina menjelaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan ruang yang konsisten bagi perempuan muda Indonesia untuk memperkuat potensi diri mereka.

"Melalui Marina Beauty Journey, kami membangun komunitas tempat setiap individu bisa didengar, berkembang, dan menjadi sosok yang berdampak positif," jelasnya dalam keterangan resmi.

Sejak pertama kali digelar pada 2011, Marina Beauty Journey menjadi ajang tahunan yang mendorong perempuan muda untuk menggali potensi diri, memperkuat rasa percaya diri, dan menjadi pribadi yang bersinar, selaras dengan slogan Marina 'Semakin Bersinar'.

Tahun ini, rangkaian kegiatan diawali dengan Road to Marina Beauty Journey 2025, bekerja sama dengan komunitas Girls Beyond dalam acara bertajuk Empowering You to Shine in Creative Spaces yang digelar pada 28 Juni 2025. Sebanyak 30 perempuan muda terlibat dalam pelatihan menggali potensi kreatif, membangun kepercayaan diri, hingga menciptakan konten positif yang berdampak di media sosial.

Selanjutnya, rangkaian program akan berlanjut dengan kunjungan ke sekolah dan kampus di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Palembang, Medan, dan Surabaya, mulai akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Kegiatan ini akan mencakup berbagai sesi menarik seperti digital content class, UV skin check, skin & body hack, flash fragrance training, hingga beauty class.

Aktris dan musisi Mawar De Jongh, yang juga Brand Ambassador Marina, menyampaikan dukungannya terhadap tema tahun ini. Acara tersebut dianggap relevan dengan perjalanan perempuan muda saat ini.

"Kita diajak memahami makna kepercayaan diri dan bagaimana membangkitkannya dari dalam diri untuk menginspirasi orang lain," ujar Mawar.

Sebagai puncak acara, Beauty Camp Marina Beauty Journey 2025 akan digelar pada 20–22 Agustus 2025 di Belitung. Marina telah menyiapkan program Shinetivity Class bersama para mentor inspiratif. (E-1)