Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DINAMIKA politik Amerika Serikat kembali mencapai titik didih pada tahun 2026 dengan bergulirnya proses voting pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
Proses pemakzulan di Amerika Serikat bukanlah proses hukum pidana biasa, melainkan proses politik yang diatur dalam Konstitusi. Tahapan ini dimulai di House of Representatives (DPR), yakni ketika anggota dewan melakukan investigasi dan menyusun "Articles of Impeachment" atau pasal-pasal pemakzulan. Jika mayoritas sederhana di DPR setuju, maka pejabat tersebut resmi "dimakzulkan".
Namun, pemakzulan di DPR tidak serta merta mencopot seseorang dari jabatannya. Langkah selanjutnya berpindah ke Senat, yang bertindak sebagai juri dalam persidangan. Untuk mencopot seorang presiden atau pejabat tinggi, diperlukan dukungan dua pertiga suara dari anggota Senat. Dalam konteks tahun 2026, komposisi kursi di Senat menjadi faktor penentu utama apakah proses ini akan berakhir dengan pencopotan atau pembebasan.
Catatan Redaksi: Data mengenai hasil voting spesifik per negara bagian dan nama-nama senator yang membelot sedang divalidasi. Informasi berikut didasarkan pada prosedur standar dan situasi geopolitik terkini.
Pemakzulan pada tahun 2026 bukan sekadar prosedur hukum, melainkan ujian bagi ketahanan demokrasi Amerika. Dampaknya meluas hingga ke persiapan pemilihan umum berikutnya. Para analis politik melihat bahwa hasil voting ini akan menentukan arah kebijakan luar negeri AS, terutama terkait aliansi strategis dan perjanjian perdagangan internasional.
Bagi Indonesia, perkembangan ini dipantau ketat karena stabilitas politik di AS berpengaruh langsung pada arus investasi dan stabilitas ekonomi makro. Pergerakan Mata Uang Rupiah seringkali menjadi indikator pertama bagaimana pasar domestik merespons gejolak politik di negara adidaya tersebut.
Banyak pihak bertanya mengapa instrumen pemakzulan kembali digunakan. Secara historis, pemakzulan digunakan sebagai "rem darurat" konstitusional ketika eksekutif dianggap melampaui kewenangannya. Pada tahun 2026, penggunaan instrumen ini mencerminkan ketegangan yang belum terselesaikan dari periode politik sebelumnya, menciptakan preseden baru dalam sejarah kepresidenan Amerika.
|Aspek
|Keterangan
|Lembaga Pendakwa
|House of Representatives (DPR)
|Lembaga Pengadil
|Senat Amerika Serikat
|Syarat Pencopotan
|67 Suara Senat (2/3 Mayoritas)
|Status Data 2026
|Sedang Divalidasi / Informasi Berkala
Voting pemakzulan Donald Trump pada tahun 2026 tetap menjadi salah satu peristiwa politik paling signifikan di dekade ini. Meskipun hasil akhirnya sangat bergantung pada dinamika di Senat, proses ini telah memberikan gambaran jelas mengenai rapuhnya konsensus politik di Amerika Serikat. (E-4)
DONALD Trump mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang menghadapi proses pemakzulan (impeachment) sebanyak dua kali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
