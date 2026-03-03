Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Helikopter Jatuh di Rizal Filipina: 1 Meninggal, 2 WNA Terluka

Haufan Hasyim Salengke
03/3/2026 11:03
Helikopter Jatuh di Rizal Filipina: 1 Meninggal, 2 WNA Terluka
Helikopter sipil yang membawa lima penumpang jatuh di lapangan rumput Barangay Quisao, Pililla, Rizal, Manila, pada Selasa, 3 Maret.(Mayor John Masinsin/Manila Bulletin)

KECELAKAAN udara tragis menimpa sebuah helikopter di Provinsi Rizal, sebelah timur Manila, Filipina, pada Selasa (3/3) pagi. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Wali Kota Pililla, John Masinsin, mengonfirmasi melalui unggahan di media sosial bahwa helikopter yang membawa lima orang tersebut jatuh sesaat setelah pukul 07.00 waktu setempat. Di antara para penumpang, dilaporkan terdapat dua warga negara asing.

"Dari empat korban luka, dua di antaranya dalam kondisi kritis, sementara dua lainnya mengalami luka ringan," ujar Masinsin. Seluruh korban luka telah dilarikan ke rumah sakit provinsi untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Segera setelah laporan diterima, pihak kepolisian dan tim penyelamat darurat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Hingga berita ini diturunkan, otoritas setempat masih melakukan investigasi mendalam untuk menentukan penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut. (Xinhua/B-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Haufan Salengke
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved