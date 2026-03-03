Helikopter Jatuh di Rizal Filipina: 1 Meninggal, 2 WNA Terluka

Helikopter sipil yang membawa lima penumpang jatuh di lapangan rumput Barangay Quisao, Pililla, Rizal, Manila, pada Selasa, 3 Maret.(Mayor John Masinsin/Manila Bulletin)

KECELAKAAN udara tragis menimpa sebuah helikopter di Provinsi Rizal, sebelah timur Manila, Filipina, pada Selasa (3/3) pagi. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Wali Kota Pililla, John Masinsin, mengonfirmasi melalui unggahan di media sosial bahwa helikopter yang membawa lima orang tersebut jatuh sesaat setelah pukul 07.00 waktu setempat. Di antara para penumpang, dilaporkan terdapat dua warga negara asing.

"Dari empat korban luka, dua di antaranya dalam kondisi kritis, sementara dua lainnya mengalami luka ringan," ujar Masinsin. Seluruh korban luka telah dilarikan ke rumah sakit provinsi untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Segera setelah laporan diterima, pihak kepolisian dan tim penyelamat darurat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Hingga berita ini diturunkan, otoritas setempat masih melakukan investigasi mendalam untuk menentukan penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut. (Xinhua/B-3)