Menteri Pertahanan AS Pecat Kepala Badan Intelijen Pentagon di Tengah Polemik Laporan Iran

Kepala Badan Intelijen Pertahanan, Letnan Jenderal Jeffery Kruse.(Media Sosial X)

MENTERI Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, resmi memecat Kepala Badan Intelijen Pertahanan (Defence Intelligence Agency/DIA), Letnan Jenderal Jeffery Kruse. Keputusan ini diambil hanya beberapa minggu setelah Gedung Putih mengecam laporan lembaga tersebut terkait dampak serangan AS terhadap Iran.

Dalam pernyataannya, Pentagon mengonfirmasi Kruse tidak lagi menjabat sebagai pimpinan DIA. Selain itu, dua komandan militer senior lainnya juga diberhentikan dari posisinya. Namun, Departemen Pertahanan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pemecatan tersebut.

Pemecatan Kruse terjadi setelah laporan DIA yang bocor pada Juni lalu menyebut serangan AS hanya menunda program nuklir Iran beberapa bulan. Laporan ini langsung dibantah Presiden Donald Trump, yang menilai penilaian itu “sepenuhnya salah”. Menurut Trump, fasilitas nuklir Iran telah “benar-benar hancur”, dan ia menuding media berusaha meremehkan salah satu operasi militer “paling sukses dalam sejarah”.

Saat menghadiri KTT NATO kala itu, Hegseth juga menilai laporan tersebut dibuat dengan “intelijen lemah”. Ia menyatakan FBI tengah menyelidiki kebocoran dokumen.

Selain Kruse, Hegseth dikabarkan juga memerintahkan pencopotan Kepala Cadangan Angkatan Laut AS dan Komandan Pasukan Khusus Angkatan Laut.

Langkah ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Senator AS Mark Warner memperingatkan pemecatan Kruse menunjukkan Trump memiliki “kebiasaan berbahaya menjadikan intelijen sebagai ujian loyalitas, alih-alih sebagai penjaga keamanan negara.”

Pemecatan pejabat intelijen maupun militer bukan pertama kali terjadi di era Trump. Sebelumnya, pada April, ia memberhentikan Jenderal Timothy Haugh dari posisi Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA) bersama belasan staf di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Pada Juli, Trump juga memecat Komisioner Statistik Ketenagakerjaan, Erika McEntarfer, usai laporan resmi menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja melambat.

Hegseth sendiri dikenal kerap melakukan perombakan di tubuh Pentagon. Pada Februari lalu, ia memecat Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown beserta lima perwira tinggi lainnya. (BBC/Z-2)