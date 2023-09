Jokowi Minta ASEAN Tidak jadi Arena Rivalitas Kekuatan Manapun

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi resmi membuka KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (5/9). Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi menyampaikan dunia tidak sedang baik-baik saja. Tantangan yang dihadapi semakin berat di tengah persaingan global. Tetapi ia menegaskan ASEAN bukan arena rivalitas bagi kekuatan besar manapun.

"Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar," ujar presiden.

ASEAN, imbuh Presiden Jokowi, sudah sepakat untuk tidak menjadi proxy bagi kekuatan manapun. Sebaliknya, ASEAN akan bekerja sama dengan siapapun untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Presiden mengibaratkan ASEAN sebagai sebuah kapal. Oleh karena itu, ia mengajak pimpinan negara yang hadir untuk saling bekerja sama demi menciptakan kemakmuran dan stabilitas kawasan.

"Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerja sama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan tapi juga bagi dunia," tutur presiden.

Selain itu, sambung Jokowi, ASEAN tidak mampu sendirian dalam menghadapi tantangan pada masa mendatang. Karena itu, imbuhnya, ASEAN membutuhkan 'kapal' lain sebagai mitra untuk berlayar bersama-sama mencapai tujuan yakni menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Samudra dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth," ucap Presiden Jokowi.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia mengusung tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'. Seperti yang pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa ada tiga pilar utama yang terus disuarakan Indonesia dalam keketuannya. Pertama, pilar ASEAN matters yakni menjadi ASEAN tetap relevan mampu menghadapi tantangan ke depan. Pilar kedua, Epicentrum of Growth. Indonesia akan terus memperkuat kerja sama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Sedangkan pilar ketiga adalah implementasi ASEAN Outlook on The Indo-Pasific. Pilar ini dianggap penting mengingat semakin tajamnya rivalitas di kawasan Indo-Pasifik. (Z-3)