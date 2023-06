Dinikahi Putra Mahkota Yordania, Siapakah Rajwa Al Saif? Ini Profilnya

PUTRA Mahkota Yordania Hussein bin Abdullah menikah dengan arsitek Arab Saudi, Rajwa Al Saif pada hari Kamis, 1 Juni 2023, dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh bangsawan dari seluruh dunia.

Upacara diadakan di Istana Zahran abad pertengahan di ibu kota Amman, tempat pernikahan kerajaan penting lainnya termasuk pernikahan Raja Abdullah II dengan Ratu Rania serta ayahnya, mendiang Raja Hussein bin Talal.

Siapakah Rajwa Al Saif?

Rajwa lahir di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada 28 April 1994. Rajwa Al Saif menyelesaikan pendidikan menengahnya di Arab Saudi dan melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Arsitektur Universitas Syracuse.

Baca juga : Parlemen Yordania Gelar Pemungutan Suara untuk Rekomendasi Usir Dubes Israel

Dia juga pernah belajar dan bekerja di Los Angeles, AS, memperoleh gelar dari Fashion Institute of Design and Merchandising dan bekerja di sebuah firma arsitektur terdekat.

Ayahnya Rajwa adalah Khalid al-Saif, seorang pengusaha, dan Azza al-Sudairi. Sedangkan ibu Rajwa berasal dari keluarga Al Sudairi, keluarga yang sama dengan Raja Arab Saudi, Salman.

Baca juga : Selain Inggris, Ini 7 Negara yang Masih Gunakan Sistem Monarki di Era Modern

Ibunya Rajwa Al Saif adalah anak dari almarhum Hussa binti Ahmed Al Sudairi, dan istri pertamanya yang meninggal pada 2011, yakni Sultana binti Turki Al Suadiri.

Setelah Rajwa Al Saif menikah dengan Hussein, Rajwa memiliki gelar Yang Mulia Putri Rajwa Al Hussein. Ketika Hussein naik takhta nanti, dia akan menjadi Ratu Rajwa.

Suasana pernikahan putra mahkota Kerajaan Yordania, Hussein bin Abdullah dan Rajwa Al Saif pada 1 Juni 2023. (AFP/Jordanian Royal Palace)

Dihadiri Pangeran William

Kedua mempelai berusia 28 tahun, menikah dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh keluarga mereka dan 140 tamu, termasuk Pangeran William dan Kate Middleton, calon raja dan ratu dari Kerajaan Inggris.

Pangeran William dan Kate Middleton, calon Raja dan Ratu Inggris tampak di acara pernikahan putra mahkota Kerajaan Yordania, Hussein bin Abdullah dan Rajwa Al Saif pada 1 Juni 2023. (AFP/Jordanian Royal Palace)

Tokoh lainnya termasuk Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima, serta Raja Philippe dari Belgia dan Putri Mahkota Elisabeth dan Putra Mahkota Denmark Frederik dan Putri Mahkota Mary.

Pernikahan yang sangat dinantikan itu disambut dengan perayaan di seluruh Yordania, dengan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi di jalan-jalan yang dihiasi dengan foto kedua mempelai dan spanduk.

Iring-iringan mobil merah kerajaan, yang disediakan untuk acara-acara khusus, melintasi ibu kota untuk merayakan kedua mempelai. (Medcom.id/Z-4)