Kapan Pemakaman Ratu Elizabeth II? Akankah Sekolah, Toko dan Bisnis Ditutup?

PEMAKAMAN Ratu Elizabeth II akan berlangsung pada pukul 11.00 BST di hari Senin (19/9) pekan depan. Upacara pemakaman secara kenegaraan ini akan dilangsungkan di Westminster Abbey, gereja bersejarah tempat raja dan ratu Inggris mendapatkan mahkota. Setelah itu, Ratu Elizabeth akan dikebumikan di Kapel St George di Kastil Windsor, bagian timur Kota London.

Pangeran Philip, yang meninggal tahun lalu, juga dimakamkan di Kapel St George. Begitu pula orangtua Ratu dan saudara perempuannya, Putri Margaret.

Saat Ratu beristirahat di Edinburgh, penjagaan akan dilakukan oleh Royal Company of Archers - "pengawal penguasa di Skotlandia" .

Baca juga: Hujan Iringi Kedatangan Jenazah Ratu Elizabeth II di London

Pada Senin malam, Raja Charles diperkirakan akan mengadakan acara jaga bersama dengan anggota keluarga kerajaan lainnya.

Selama Ratu berbaring di negara bagian di Westminster Hall, setiap sudut platform tempat peti matinya diletakkan akan dijaga sepanjang waktu oleh tentara. Mereka berasal dari unit Sovereign's Bodyguard, Household Division atau Yeoman Warders of the Tower of London.

Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pemakaman kenegaraan? Yuk simak penjelasannya

1. Apa itu pemakaman kenegaraan?

Pemakaman kenegaraan biasanya untuk raja atau ratu dan mematuhi aturan protokol yang ketat. Biasanya ada prosesi militer membawa peti mati ke Westminster Hall, periode berbaring di negara bagian dan layanan di Westminster Abbey atau Katedral St Paul.

Dalam kasus yang jarang terjadi, pemakaman kenegaraan juga dapat diadakan untuk "orang lain yang sangat terhormat". Orang-orang selain raja yang telah diberi pemakaman kenegaraan termasuk Sir Isaac Newton, Lord Nelson, Duke of Wellington dan Lord Palmerston.

Pemakaman kenegaraan terakhir adalah pemakaman Sir Winston Churchill pada 30 Januari 1965. Pemakaman kenegaraan George VI, ayah Ratu, berlangsung pada 15 Februari 1952.

Pemakaman seremonial berbagi banyak elemen pemakaman kenegaraan. Ini diadakan untuk Diana, Putri Wales, pada tahun 1997 dan Ibu Suri pada tahun 2002. Baroness Thatcher mengadakan upacara pemakaman dengan penghormatan militer penuh di Katedral St Paul pada tahun 2013.

2. Akankah Sekolah, toko dan bisnis ditutup ?

Sekolah diperkirakan tidak akan dibuka pada hari pemakaman. Sebagian besar bisnis dan banyak toko juga akan tutup, seperti halnya hari libur bank lainnya.

Namun, hak untuk hari libur bank tidak otomatis. Pemerintah mengatakan pemimpin perusahaan untuk menanggapi secara sensitif permintaan dari pekerja yang ingin mengambil cuti.(OL-5)