Ketum PB HMI Jadi Delegasi Indonesia untuk G7 Youth Summit 2022 di Jerman

KETUA Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menjadi salah satu dari empat delegasi Indonesia untuk G7 Youth Summit 2022 (Youth7 Summit 2022) di Berlin, Jerman.

Agenda yang berlangsung pada 16-20 Mei 2022 ini mempertemukan perwakilan pemuda dari negara anggota Group of Seven (G7) dan beberapa negara mitra seperti Afrika Selatan, Indonesia, Senegal, dan Ukraina.

"Meskipun bukan negara anggota G7, Indonesia mendapat kehormatan sebagai partner country untuk menghadiri Youth7 Summit 2022 di Berlin," kata Raihan, Rabu (18/5).

"Selama lima hari, kami akan membahas dan mendiskusikan 4 isu utama yakni Sustainable and Green Planet, Economic Transformation for Shared Progress, Resilience of Democracies dan Global Health and Solidarity serta 1 isu tambahan yakni Youth, Peace and Security," jelasnya.

Menurut Raihan, rangkaian kegiatan Youth7 Summit 2022 sebenarnya telah dimulai sejak 12 Maret 2022 secara daring.

"Sebelum ke Berlin, semua peserta telah melakukan beberapa kali diskusi dan konsultasi dengan expert seperti aktivis NGO, akademisi dan pejabat publik untuk menyusun draft awal rekomendasi," terang alumnus Universitas Gadjah Mada ini.

"Output dari forum ini adalah rekomendasi kebijakan untuk kemudian disuarakan ke dalam proses pengambilan keputusan pada forum G7," tambah Raihan.

Selain melakukan diskusi, forum Youth7 Summit 2022 juga menyelenggarakan workshop, seminar dan dialog dengan menghadirkan aktivis NGO, akademisi, stakeholder pemerintahan Republik Federal Jerman dan Uni-Eropa.

"Kami juga ada agenda visit parlemen Jerman dan dialog langsung dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz," terang Raihan.

Raihan berharap partisipasi Indonesia dalam Youth7 Summit 2022 dapat memperkaya perspektif, diskursus dan pengalaman generasi muda untuk kepentingan membangun bangsa.

Selain Raihan, delegasi Indonesia untuk G7 Youth Summit 2022 yang lain adalah Amira Bilqis, Anak Agung Mia Intelentilia dan Muhammad Radhiyan Pasopati Pribadi. (RO/OL-09)