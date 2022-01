Jumlah Kasus Covid-19 Dunia Tembus 300 Juta

BUTUH lebih dari satu tahun bagi dunia untuk mencatat 100 juta kasus covid-19 dan setengah dari waktu tersebut untuk menghitung 100 juta kasus berikutnya.

Namun, 100 juta kasus selanjutnya datang lebih cepat, dalam waktu hampir lima bulan, ketika sebagian besar negara baik itu kaya maupun miskin tetap tidak divaksinasi dan varian baru terbukti mampu menginfeksi bahkan mereka yang sudah divaksinasi.

Melampaui 300 juta kasus yang diketahui muncul ketika semakin banyak ahli berpendapat bahwa inilah saatnya untuk berhenti berfokus pada jumlah kasus. Angka itu tercatat pada Kamis (6/1) lalu berdasarkan Johns Hopkins University.

Sejauh ini, varian baru omikron tampaknya menyebabkan penyakit parah pada lebih sedikit orang daripada varian virus sebelumnya. Penelitian pun menunjukkan bahwa vaksin covid-19 masih menawarkan perlindungan terhadap hasil terburuk.

Dan meskipun kasus meningkat lebih cepat dari sebelumnya di mana Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan banyak negara lain mengalami lonjakan kasus, rawat inap dan kematian akibat covid bergerak lebih lambat.

Sekitar 60% dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin covid-19, tetapi hampir tiga perempat dari semua suntikan telah diberikan di negara-negara terkaya di dunia, yang membuat orang-orang di beberapa bagian Afrika dan Asia rentan.

Di Amerika Serikat, kasus harian telah meningkat lima kali lipat selama sebulan terakhir, sementara rawat inap hanya dua kali lipat.

Di Prancis, rata-rata kasus harian meningkat empat kali lipat menjadi rekor, sementara rawat inap meningkat sekitar 70% dan kematian meningkat dua kali lipat, menurut proyek Our World in Data di University of Oxford. (Straits Times/Nur/A-3)