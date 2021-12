Time Nobatkan Elon Musk Sebagai Person of the Year

MAJALAH Time, Senin (13/12), menobatkan bos Tesla dan entrepreneur luar angkasa Elon Musk sebagai person of the year mengacu pada prestasinya mentransformasi teknologi serta mengubah kehidupan manusia.

Musk, yang sukses menggusur pendiri Amazon Jeff Bezos sebagai orang terkaya di dunia pada tahun ini, menoreh prestasi lewat mobil listrik Tesla serta perusahaan roket SpaceX.

"Ketenaran Musk terjadi karena tren yang mengantarkan dirinya dan konglomerat teknologi lainnya sebagai bagian dari sebab-akibat," ujar pemimpin redaksi Time Edward Felsenthal.

Baca juga: Elon Musk: Penerbangan Orbit Pertama untuk Roket Bulan Digelar Awal 2022

Salah satu tren itu, lanjut Felsenthal adalah mulai ditinggalkannya institusi tradisional ke arah individualisme serta kegagalan pemerintah yang memberikan kekuatan dan tanggung jawab kepada perusahaan.

Time mendefinisikan gelar Person of the Year sebagai gelar yang diberikan kepada orang yang mencerminkan hal yang penting pada tahun itu, apakah itu baik atau buruk. Tahun lalu, penghargaan Person of the Year diberikan majalah Time untuk pasangan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan wakilnya Kamala Haris.

Pada Oktober, baluasi perusahaan mobil milik Musk, Tesla, melewati US$1 triliun sementara SpaceX bekerja sama dengan NASA mluncurkan sejumlah misi termasuk uji coba untuk melindungi Bumi dan asteroid.

Menurut Majalah Forbes, harta pria kelahiran Afrika Selatan itu meroket hingga US$250 miliar selama pandmei.

Namun, Musk juga tidak lepas dari kontroversi. Dia kerap memicu reaksi, baik positif maupun negatif, lewat cuitannya di Twitter. (AFP/OL-1)