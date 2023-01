Suntikan vitamin C dibutuhkan pada kondisi-kondisi khusus seperti perlu antioksidan lebih dari kondisi sehari-hari, pada penyakit infeksi dan penyakit kronis yang memengaruhi pembuluh darah, karena vitamin C membuat kolagen dan kolagen menjamin kelenturan pembuluh darah.

Mengenal Suntik Vitamin C

Suntik Vitamin C

. Biasanya diberikan untuk mengatasi kekurangan vitamin C, baik akibat pola makan buruk maupun

gangguan penyerapan vitamin tersebut.

Gejala Kekurangan Vitamin C

. Tubuh mudah lelah

. Penyembuhan luka yang lama

. Nyeri sendi

. Radang gusi

. Gusi berdarah atau bengkak

Kondisi yang Membutuhkan Suntik Vitamin C

. Memerlukan antioksidan lebih dari kondisi sehari-hari.

. Mengalami penyakit infeksi.

. Mengidap penyakit kronis yang memengaruhi pembuluh darah.

Manfaat

. Menangani defisiensi vitamin C.

. Membantu pembentukan kolagen.

. Menghambat sel kanker.

Efek Samping

. Membuat tekanan gula darah naik.

. Menopause dini.

. Membebani ginjal.

Bahaya Suntik Vitamin C Dosis Tinggi

. Diare

. Mual dan muntah

. Mag

. Kram perut

. Insomnia

. Kelebihan zat besi

Dosis Umum Suntik Vitamin C

. Anak usia 1-9 tahun: 40-45 mg per hari

. Remaja: 75-90 mg per hari

. Dewasa: 65-90 mg per hari