4 Bahan Sederhana untuk Mengatasi Mata Panda Secara Alami

LINGKARAN hitam di bawah mata atau dark circles sering menjadi masalah yang mengganggu penampilan. Kondisi ini dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, stres, penuaan, hingga faktor genetik. Meski bukan kondisi medis berbahaya, banyak orang mencari cara alami untuk mengatasinya.

Menurut American Academy of Dermatology, lingkaran hitam di bawah mata umumnya berkaitan dengan pembuluh darah yang tampak lebih jelas akibat kulit yang menipis, serta penumpukan cairan di area tersebut. Perawatan sederhana di rumah dapat membantu mengurangi tampilan tersebut.

4 Bahan Alami Kurangi Lingkaran Hitam

Berikut empat bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi lingkaran hitam di bawah mata:

Mentimun

Mentimun dikenal memiliki efek menyegarkan dan mampu membantu mengurangi pembengkakan. Kandungan air dan antioksidannya membantu melembapkan kulit serta menyamarkan warna gelap di bawah mata. Iris tipis mentimun dingin dan tempelkan pada mata selama 10-15 menit.

Kantong teh

Kantong teh, terutama teh hijau atau teh hitam, mengandung kafein dan antioksidan yang dapat membantu mengecilkan pembuluh darah dan mengurangi pembengkakan. Gunakan kantong teh yang telah didinginkan di lemari es, lalu tempelkan pada mata selama beberapa menit.

Lidah buaya

Gel lidah buaya memiliki sifat melembapkan dan antiinflamasi. Penggunaan secara rutin dapat membantu memperbaiki tekstur kulit di sekitar mata dan mengurangi tampilan lingkaran hitam.

Minyak kelapa

Minyak kelapa mengandung vitamin E dan antioksidan yang membantu menutrisi kulit. Oleskan sedikit minyak kelapa di bawah mata sebelum tidur untuk membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki warna kulit.

Menurut National Health Service, selain perawatan alami, perubahan gaya hidup juga penting untuk mengatasi lingkaran hitam. Tidur yang cukup, menjaga hidrasi tubuh, serta mengurangi paparan layar dapat membantu memperbaiki kondisi kulit di sekitar mata.

Para ahli juga menyarankan untuk menghindari menggosok area mata secara berlebihan, karena dapat memperparah iritasi dan membuat lingkaran hitam semakin terlihat jelas.

Dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tersedia di rumah dan menjaga pola hidup sehat, lingkaran hitam di bawah mata dapat dikurangi secara bertahap tanpa perlu perawatan mahal.

(American Academy of Dermatology/National Health Service/Z-2)