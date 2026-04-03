Cara Cek Penerima BLT Kesra 2026 dan Jadwal Pencairan Terbaru
Media Indonesia
03/4/2026 21:30
PROGRAM Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra kembali menjadi fokus pemerintah di tahun 2026 untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Bagi Anda yang menantikan kepastian bantuan dalam Mata Uang Rupiah ini, sangat penting untuk memahami prosedur pengecekan yang benar agar terhindar dari informasi palsu atau hoaks.
Cara Cek Penerima BLT Kesra 2026 Secara Online
Pemerintah telah mengintegrasikan data penerima bantuan melalui sistem satu pintu. Berikut adalah langkah-langkah resmi untuk mengecek status kepesertaan Anda:
Akses Situs Resmi: Buka peramban di ponsel atau komputer dan kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
Isi Data Wilayah: Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP Anda.
Input Nama Lengkap: Masukkan nama lengkap Anda sesuai dengan identitas resmi di KTP.
Kode Verifikasi: Ketikkan huruf kode (captcha) yang muncul pada kotak di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru.
Cari Data: Klik tombol "Cari Data". Sistem akan mencocokkan nama dan wilayah Anda dengan database penerima manfaat.
Informasi Penting: Jika nama Anda muncul namun status periode menunjukkan tahun sebelumnya, berarti data untuk tahun 2026 sedang dalam proses pembaruan (update) oleh pemerintah daerah setempat.
Hingga saat ini, jadwal pasti pencairan BLT Kesra 2026 masih dalam tahap finalisasi koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Namun, berdasarkan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, pencairan biasanya dibagi menjadi beberapa tahap: