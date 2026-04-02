Havaianas Gandeng Yayasan Luna Maya Nawasena untuk Salurkan Donasi untuk Renovasi Sekolah

HAVAIANAS menyalurkan donasi untuk mendukung renovasi fasilitas pendidikan di Madrasah Nurul Faizin, Pamekasan, Jawa Timur. Donasi sebesar Rp171 juta ini merupakan hasil dari kampanye “Closer in Every Step”, 1% dari setiap pembelian produk Havaianas selama periode kampanye didedikasikan untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi para siswa.

Melalui inisiatif ini, Havaianas bekerja sama dengan Yayasan Luna Maya Nawasena untuk menyalurkan dukungan kepada Madrasah Nurul Faizin yang berlokasi di Dusun Berkongan, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sekolah ini menjadi tempat belajar bagi 53 siswa berusia 7-12 tahun, yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Kondisi beberapa ruang kelas di madrasah tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas. Tidak adanya plafon yang membuat ruang kelas terasa panas akibat paparan langsung dari atap, dan lantai yang sudah aus dan tidak berkeramik menimbulkan debu yang kerap mengotori buku serta perlengkapan belajar siswa.

Melalui program ini, renovasi akan dilakukan pada sejumlah fasilitas sekolah yang mencakup enam ruang kelas, satu ruang perpustakaan, serta kantor guru guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar bagi para siswa. Selain dukungan untuk renovasi fasilitas sekolah, program ini juga mencakup pemberian sandal Havaianas sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan sehari-hari mereka.

“Kami percaya bahwa langkah kecil dapat membawa dampak yang berarti. Melalui kampanye “Closer in Every Step”, kami ingin mengajak konsumen untuk turut berpartisipasi dalam menghadirkan perubahan positif bagi komunitas. Keterlibatan konsumen menjadi bagian penting dalam mewujudkan inisiatif ini, karena setiap pembelian produk Havaianas selama periode kampanye turut berkontribusi dalam mendukung renovasi sekolah dan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi para siswa,” ujar Vice President Footwear & Active Kanmo Group, Inderpreet Singh, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (2/4).

Sebagai bagian dari rangkaian inisiatif ini, Havaianas bersama Yayasan Luna Maya Nawasena juga mengadakan kegiatan di Madrasah Nurul Faizin yang ditandai dengan penyerahan donasi secara simbolis berupa bantuan tunai dan sandal Havaianas, serta kegiatan kebersamaan bersama para siswa.

Sebanyak 53 siswa dan 22 guru, serta 50 warga di sekitar sekolah turut menerima donasi sandal Havaianas untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Luna Maya, pendiri Yayasan Luna Maya Nawasena, yang secara langsung berinteraksi dengan para siswa dan komunitas sekolah.

“Kami percaya bahwa akses terhadap lingkungan belajar yang layak merupakan hal yang penting bagi perkembangan anak-anak. Melalui kolaborasi dengan Havaianas, kami berharap dapat membantu menciptakan ruang belajar yang lebih nyaman bagi para siswa di Madrasah Nurul Faizin serta menghadirkan dampak positif untuk komunitas. Kami juga berharap inisiatif ini dapat menginsipirasi banyak orang untuk berbagi kebaikan melalui langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Luna Maya. (E-4)