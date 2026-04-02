Perbedaan Paskah dan Jumat Agung: Makna, Tradisi, dan Urutan Liturgi

Memahami Perbedaan Paskah dan Jumat Agung dalam Tradisi Kristiani

Bagi masyarakat umum, istilah Jumat Agung dan Paskah sering kali dianggap sebagai satu rangkaian libur panjang yang sama. Namun, bagi umat Kristen dan Katolik, kedua hari tersebut memiliki makna, suasana, dan tujuan liturgi yang sangat bertolak belakang. Memahami perbedaan keduanya sangat penting untuk menangkap esensi dari rangkaian Pekan Suci.

Berikut adalah poin-poin utama yang membedakan antara Jumat Agung dan Paskah:

1. Peristiwa yang Diperingati

Perbedaan paling mendasar terletak pada peristiwa sejarah (berdasarkan Alkitab) yang dikenang:

Jumat Agung: Memperingati hari di mana Yesus Kristus menderita, disalibkan, hingga wafat di Bukit Golgota. Ini adalah hari berkabung untuk mengenang pengorbanan-Nya demi menebus dosa manusia.

Paskah: Memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian pada hari ketiga setelah dikuburkan. Paskah adalah puncak kemenangan atas maut dan dasar utama iman Kristiani.

2. Suasana dan Warna Liturgi

Perbedaan makna tersebut tercermin dalam suasana ibadah dan warna simbolis yang digunakan di gereja:

Aspek Jumat Agung Paskah Suasana Hening, sedih, reflektif, dan penuh duka. Meriah, penuh sukacita, dan perayaan. Warna Liturgi Merah (simbol pengorbanan/darah) atau Hitam (duka). Putih atau Kuning Emas (simbol kemuliaan dan kesucian).

3. Tradisi dan Aktivitas Umat

Aktivitas yang dilakukan umat pun sangat berbeda menyesuaikan dengan makna harinya:

4. Urutan dalam Pekan Suci

Dalam kalender liturgi, Jumat Agung selalu mendahului Paskah. Urutannya adalah: Kamis Putih (Perjamuan Terakhir), Jumat Agung (Wafat), Sabtu Suci (Makam), dan Minggu Paskah (Kebangkitan). Tanpa Jumat Agung, tidak ada Paskah; karena tanpa kematian, tidak akan ada kebangkitan.

Kesimpulan

Secara singkat, Jumat Agung adalah tentang pengorbanan dan duka, sedangkan Paskah adalah tentang kemenangan dan harapan. Keduanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam narasi penebusan dalam ajaran Kristen.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

1. Mengapa Paskah selalu jatuh pada hari Minggu?

Karena menurut catatan Alkitab, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu (setelah hari Sabat), yang dalam penanggalan modern adalah hari Minggu.

2. Apakah Jumat Agung dan Paskah adalah hari libur nasional?

Di Indonesia, pemerintah menetapkan Jumat Agung (Wafat Yesus Kristus) sebagai hari libur nasional. Paskah selalu jatuh pada hari Minggu, yang memang merupakan hari libur mingguan.

3. Apa arti simbol telur saat Paskah?

Telur merupakan simbol kuno untuk kehidupan baru. Pecahnya cangkang telur diibaratkan seperti Yesus yang keluar dari kubur saat bangkit dari kematian.