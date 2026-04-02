Perbedaan Paskah dan Jumat Agung: Makna, Tradisi, dan Urutan Liturgi

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Bagi masyarakat umum, istilah Jumat Agung dan Paskah sering kali dianggap sebagai satu rangkaian libur panjang yang sama. Namun, bagi umat Kristen dan Katolik, kedua hari tersebut memiliki makna, suasana, dan tujuan liturgi yang sangat bertolak belakang. Memahami perbedaan keduanya sangat penting untuk menangkap esensi dari rangkaian Pekan Suci.
Berikut adalah poin-poin utama yang membedakan antara Jumat Agung dan Paskah:
Perbedaan paling mendasar terletak pada peristiwa sejarah (berdasarkan Alkitab) yang dikenang:
Perbedaan makna tersebut tercermin dalam suasana ibadah dan warna simbolis yang digunakan di gereja:
|Aspek
|Jumat Agung
|Paskah
|Suasana
|Hening, sedih, reflektif, dan penuh duka.
|Meriah, penuh sukacita, dan perayaan.
|Warna Liturgi
|Merah (simbol pengorbanan/darah) atau Hitam (duka).
|Putih atau Kuning Emas (simbol kemuliaan dan kesucian).
Aktivitas yang dilakukan umat pun sangat berbeda menyesuaikan dengan makna harinya:
Dalam kalender liturgi, Jumat Agung selalu mendahului Paskah. Urutannya adalah: Kamis Putih (Perjamuan Terakhir), Jumat Agung (Wafat), Sabtu Suci (Makam), dan Minggu Paskah (Kebangkitan). Tanpa Jumat Agung, tidak ada Paskah; karena tanpa kematian, tidak akan ada kebangkitan.
Secara singkat, Jumat Agung adalah tentang pengorbanan dan duka, sedangkan Paskah adalah tentang kemenangan dan harapan. Keduanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam narasi penebusan dalam ajaran Kristen.
Karena menurut catatan Alkitab, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu (setelah hari Sabat), yang dalam penanggalan modern adalah hari Minggu.
Di Indonesia, pemerintah menetapkan Jumat Agung (Wafat Yesus Kristus) sebagai hari libur nasional. Paskah selalu jatuh pada hari Minggu, yang memang merupakan hari libur mingguan.
Telur merupakan simbol kuno untuk kehidupan baru. Pecahnya cangkang telur diibaratkan seperti Yesus yang keluar dari kubur saat bangkit dari kematian.
Jumat Agung 2025 jatuh pada tanggal 18 April 2025. Hari ini menjadi momen penting dalam kalender umat Kristen karena memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib
