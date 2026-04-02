Cek Daftar Tanggal Merah April 2026: Apakah Besok Libur Nasional?

Prosesi drama Jalan Salib pada Peringatan Wafat Yesus Kristus, Jumat Agung, di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dawarblandong, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (7/4/2023).(Antara)

Analisis Tanggal Merah dan Hari Libur Nasional April 2026

Menentukan status libur nasional sangat penting bagi perencanaan agenda pemerintah maupun aktivitas masyarakat umum. Berdasarkan penanggalan tahun 2026, berikut adalah rincian mengenai status hari esok.

Apakah Besok, 3 April 2026, Tanggal Merah?

Berdasarkan kalender masehi 2026, besok yang jatuh pada hari Jumat, 3 April 2026, merupakan hari Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung). Oleh karena itu, besok adalah Tanggal Merah atau Hari Libur Nasional.

Momen ini juga menandai dimulainya periode long weekend atau akhir pekan panjang bagi para pekerja dan pelajar di Indonesia, karena berdekatan dengan hari Sabtu dan Minggu.

Baca juga : Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Terbaru & Lengkap!

Daftar Tanggal Merah di Bulan April 2026

Bulan April 2026 merupakan bulan yang memiliki cukup banyak hari libur nasional dan cuti bersama, terutama terkait dengan perayaan keagamaan. Berikut adalah daftar lengkapnya:

Tanggal Keterangan 3 April 2026 (Jumat) Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung) 5 April 2026 (Minggu) Hari Paskah

Catatan Redaksi: Jumat Agung adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati penyaliban, wafat, dan penguburan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Hari ini jatuh pada hari Jumat sebelum Minggu Paskah dan merupakan bagian dari Tri Hari Suci, yang menandakan pengorbanan Yesus untuk menebus manusia dari belenggu dosa.

Kesimpulan

Dapat dipastikan bahwa besok, Jumat 3 April 2026, adalah hari libur nasional dalam rangka memperingati Wafat Yesus Kristus. Masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk beribadah maupun beristirahat bersama keluarga.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah ada cuti bersama untuk libur 3 April 2026?

Secara umum, libur Wafat Yesus Kristus tidak disertai dengan cuti bersama tambahan, namun karena jatuh pada hari Jumat, otomatis tercipta libur panjang (long weekend) hingga hari Minggu.