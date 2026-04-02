Aston Kartika Grogol Bersatu untuk Bumi, Aksi Nyata untuk Masa Depan (Earth Hour 60+)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DALAM semangat kepedulian terhadap lingkungan, Aston Kartika Grogol turut berpartisipasi dalam gerakan global Earth Hour 60+, sebuah inisiatif dari WWF yang mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak diperlukan selama 60 menit.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 28 Maret 2026, 20:30- 21:30, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengurangi konsumsi energi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan bumi.

Lebih dari sekadar mematikan lampu selama satu jam, Earth Hour 60+ mengajak setiap individu untuk melanjutkan aksi nyata bagi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan.

“Kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Partisipasi dalam Earth Hour 60+ merupakan simbol komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Nuna Karim sebagai Direktur Sales & Marketing.

Melalui momentum ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk mengambil bagian dalam menjaga bumi demi generasi yang akan datang.

Bersatu untuk Bumi, Aksi Nyata untuk Masa Depan di Aston Kartika Grogol