Gelar Undian “Eomuk Chill in Seoul”, Perkuat Inovasi Produk Siap Santap

Ilustrasi(Dok Cedea)

PROGRAM undian berhadiah masih menjadi strategi efektif bagi perusahaan untuk membangun kedekatan dengan konsumen sekaligus memperkenalkan inovasi produk. Pendekatan ini juga dinilai mampu menghadirkan pengalaman yang relevan dengan tren gaya hidup, khususnya di kalangan generasi muda.

Langkah tersebut dilakukan oleh CEDEA, brand makanan ikan olahan dari PT Citra Dimensi Arthali, melalui program undian bertajuk “Eomuk Chill in Seoul”.

Head of Marketing CEDEA, Inong Fatimah, mengatakan program ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkenalkan lini produk terbaru, yakni Eomuk Bar Ready to Eat.

“Selama ini CEDEA lebih dikenal dengan produk frozen food. Kini kami berinovasi dengan menghadirkan produk ready to eat yang lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup Gen Z. Untuk mengenalkan produk ini, kami menghadirkan program undian dengan hadiah utama perjalanan ke Korea Selatan,” ucapnya usai pengundian di Jakarta, Rabu (1/4).

Program yang berlangsung sejak 17 November 2025 hingga 17 Februari 2026 tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme konsumen disebut melampaui ekspektasi, seiring meningkatnya minat terhadap produk siap makan berbasis protein ikan.

Dalam program ini, CEDEA menyediakan total hadiah senilai Rp140 juta bagi 140 pemenang. Lima pemenang utama berkesempatan mengikuti perjalanan ke Seoul untuk dua orang, dengan seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan pajak ditanggung perusahaan.

Adapun lima pemenang utama tersebut adalah Salman Faridi, Novian Aurelio, Romauli Devianti, Diarini, dan M Wisnu Wicaksono.

Proses pengundian dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung melalui media sosial, serta disaksikan oleh perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial DKI Jakarta guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Inong menambahkan, inovasi produk ini merupakan respons terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan tanpa mengabaikan kualitas.

“CEDEA menghadirkan pengalaman baru yang relevan dengan tren dan gaya hidup Gen Z, khususnya melalui produk ikan olahan siap makan,” katanya.

Produk Eomuk Bar Ready to Eat hadir dalam dua varian, yakni Korean Spicy dengan saus pedas dan Cheese Tasty dengan tambahan potongan keju, sebagai alternatif camilan praktis bercita rasa Korea. (E-4)