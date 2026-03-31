Mahasiswa Asal Tangerang Selatan Raih Penghargaan Internasional Global WorldStar Packaging Awards 2026

Kompetisi internasional menjadi ruang uji bagi mahasiswa untuk mengembangkan karya. Ajang seperti WorldStar Global Packaging Awards 2026 mempertemukan karya desain kemasan terbaik dari berbagai negara.

WorldStar Global Packaging Awards dikenal sebagai salah satu ajang paling kompetitif di bidang desain kemasan. Peserta berasal dari berbagai negara dan telah lolos dari kompetisi nasional sebelum masuk ke tahap penilaian internasional.

Dalam dunia industri, desain kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik produk. Kemasan memengaruhi cara konsumen melihat dan memilih produk, terutama di sektor ritel dan produk konsumsi. Karena itu, kemampuan ini menjadi salah satu kompetensi yang banyak dicari.

Dua mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Jaya, Daniel Andy Pradana dan Dea Fellisa, berhasil menjadi finalis dalam WorldStar Student Certificate dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh World Packaging Organisation dari kategori “ Health & Personal care”.

Proses terstruktur dalam Daniel dan Dea mengembangkan karya kemasan ramah lingkungan berjudul ("Nectar Bar") dimulai dari riset kebutuhan pengguna, mengolah ide menjadi konsep desain, lalu menyempurnakan fungsi kemasan agar efisien dan relevan dengan kebutuhan industri. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang membuat karya mereka mampu bersaing.

Rektor Universitas Pembangunan Jaya Prof. Elisabeth Rukmini, Ph.D menilai capaian ini sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terhubung dengan kebutuhan global. “Mahasiswa perlu menguji karya mereka di ruang yang lebih luas. Kompetisi internasional memberi pengalaman yang relevan dengan dunia industri dan perkembangan global,” ujarnya.

Retno Purwanti M. S.Sn., M.Ds sebagai dosen pembimbing menjelaskan bahwa mahasiswa dibiasakan mengerjakan proyek yang berbasis masalah nyata. “Mahasiswa tidak hanya fokus pada visual, tetapi juga memahami fungsi dan konteks penggunaan produk. Dari situ, desain yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna,” jelasnya.

Sebagai kampus Urban di kawasan modern Bintaro Jaya, nilai Jaya khususnya dorongan berprestasi selalu ditanamkan di Universitas Pembangunan Jaya. Hal ini terwujud dalam tingginya partisipasi dalam berbagai kompetisi dan proyek nyata. Lingkungan belajar dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, eksplorasi ide, dan pengembangan solusi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Prestasi yang diraih Daniel dan Dea menunjukkan bahwa karya mahasiswa dapat berangkat dari ruang kelas hingga diakui di tingkat internasional.