6 Doa agar Selalu Sabar dan Bersyukur

DOA agar selalu sabar dan bersyukur adalah doa yang dipanjatkan untuk memohon kekuatan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan menjadikan diri selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan.
Doa ini dibaca untuk memohon kesabaran menghadapi masalah dan ujian hidup, menguatkan hati agar tidak mudah putus asa, serta membiasakan diri untuk bersyukur setiap saat.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Allahumma aj‘alni shaburan ‘ala ma qadha ta li”
Artinya
“Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar atas apa yang Engkau tetapkan untukku.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Allahumma aj‘alni minasy syakirin”
Artinya
“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersyukur.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Rabbi alhimni sh-shabra wa sy-syukra”
Artinya
“Ya Rabb, berikanlah aku kesabaran dan kemampuan untuk bersyukur.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Allahumma a‘inni ‘ala nafsi wa aj‘alni shaburan”
Artinya
“Ya Allah, tolonglah aku menghadapi diriku sendiri dan jadikan aku sabar.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Allahumma aj‘alni asykuruka daiman”
Artinya
“Ya Allah, jadikanlah aku selalu bersyukur kepada-Mu.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Rabbi aj‘alni shabiran wa syakiran ‘ala kulli ma a‘thaytani”
Artinya
“Ya Rabb, jadikan aku sabar dan bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepadaku.”
Doa ini dibaca setiap hari, terutama setelah sholat. Lakukan dengan hati tulus, sambil merenungkan arti sabar dan syukur. (Z-4)
Sumber: munzalan, bincangsyariah
