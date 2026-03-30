Headline
Penolakan terhadap Trump Meluas

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

6 Doa agar Selalu Sabar dan Bersyukur

Reynaldi Andrian Pamungkas
30/3/2026 22:00
Berikut Doa agar Selalu Sabar dan Bersyukur(freepik)

DOA agar selalu sabar dan bersyukur adalah doa yang dipanjatkan untuk memohon kekuatan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan menjadikan diri selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan.

Doa ini dibaca untuk memohon kesabaran menghadapi masalah dan ujian hidup, menguatkan hati agar tidak mudah putus asa, serta membiasakan diri untuk bersyukur setiap saat.

Berikut 6 Doa agar Selalu Sabar dan Bersyukur

1. Doa Memohon Kesabaran

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا عَلَى مَا قَضَيْتَ لِي

Bacaan Latin

Allahumma aj‘alni shaburan ‘ala ma qadha ta li

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar atas apa yang Engkau tetapkan untukku.”

2. Doa Agar Bersyukur

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ

Bacaan Latin

Allahumma aj‘alni minasy syakirin

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersyukur.”

3. Doa Agar Kuat Menghadapi Ujian

Bacaan Arab

رَبِّ أَلْهِمْنِي الصَّبْرَ وَالشُّكْرَ

Bacaan Latin

Rabbi alhimni sh-shabra wa sy-syukra

Artinya

“Ya Rabb, berikanlah aku kesabaran dan kemampuan untuk bersyukur.”

4. Doa Mengendalikan Emosi

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِي وَاجْعَلْنِي صَبُورًا

Bacaan Latin

Allahumma a‘inni ‘ala nafsi wa aj‘alni shaburan

Artinya

“Ya Allah, tolonglah aku menghadapi diriku sendiri dan jadikan aku sabar.”

5. Doa Agar Selalu Bersyukur dalam Segala Keadaan

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي أَشْكُرُكَ دَائِمًا

Bacaan Latin

Allahumma aj‘alni asykuruka daiman

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah aku selalu bersyukur kepada-Mu.”

6. Doa Kesabaran dan Syukur Lengkap

Bacaan Arab

رَبِّ اجعلني صابرا وشاكرا على كل ما أعطيتني

Bacaan Latin

Rabbi aj‘alni shabiran wa syakiran ‘ala kulli ma a‘thaytani

Artinya

“Ya Rabb, jadikan aku sabar dan bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepadaku.”

Doa ini dibaca setiap hari, terutama setelah sholat. Lakukan dengan hati tulus, sambil merenungkan arti sabar dan syukur. (Z-4)

Sumber: munzalan, bincangsyariah



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved