DOA agar selalu sabar dan bersyukur adalah doa yang dipanjatkan untuk memohon kekuatan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan menjadikan diri selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan.

Doa ini dibaca untuk memohon kesabaran menghadapi masalah dan ujian hidup, menguatkan hati agar tidak mudah putus asa, serta membiasakan diri untuk bersyukur setiap saat.

Berikut 6 Doa agar Selalu Sabar dan Bersyukur

1. Doa Memohon Kesabaran

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا عَلَى مَا قَضَيْتَ لِي

Bacaan Latin

“Allahumma aj‘alni shaburan ‘ala ma qadha ta li”

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar atas apa yang Engkau tetapkan untukku.”

2. Doa Agar Bersyukur

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ

Bacaan Latin

“Allahumma aj‘alni minasy syakirin”

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersyukur.”

3. Doa Agar Kuat Menghadapi Ujian

Bacaan Arab

رَبِّ أَلْهِمْنِي الصَّبْرَ وَالشُّكْرَ

Bacaan Latin

“Rabbi alhimni sh-shabra wa sy-syukra”

Artinya

“Ya Rabb, berikanlah aku kesabaran dan kemampuan untuk bersyukur.”

4. Doa Mengendalikan Emosi

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِي وَاجْعَلْنِي صَبُورًا

Bacaan Latin

“Allahumma a‘inni ‘ala nafsi wa aj‘alni shaburan”

Artinya

“Ya Allah, tolonglah aku menghadapi diriku sendiri dan jadikan aku sabar.”

5. Doa Agar Selalu Bersyukur dalam Segala Keadaan

Bacaan Arab

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي أَشْكُرُكَ دَائِمًا

Bacaan Latin

“Allahumma aj‘alni asykuruka daiman”

Artinya

“Ya Allah, jadikanlah aku selalu bersyukur kepada-Mu.”

6. Doa Kesabaran dan Syukur Lengkap

Bacaan Arab

رَبِّ اجعلني صابرا وشاكرا على كل ما أعطيتني

Bacaan Latin

“Rabbi aj‘alni shabiran wa syakiran ‘ala kulli ma a‘thaytani”

Artinya

“Ya Rabb, jadikan aku sabar dan bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepadaku.”

Doa ini dibaca setiap hari, terutama setelah sholat. Lakukan dengan hati tulus, sambil merenungkan arti sabar dan syukur. (Z-4)

Sumber: munzalan, bincangsyariah