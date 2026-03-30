Strategi Komunikasi Digital Bangun Reputasi Perusahaan

PEMANFAATAN strategi digital public relations (PR) secara optimal harus dilakukan untuk membangun reputasi, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat visibilitas perusahaan di ruang digital. Ini dijalankan agen pemegang merek dan distributor kendaraan Nissan di Indonesia, PT Nissan Motor Distributor Indonesia.

"Strategi digital PR yang kami jalankan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu konsistensi pesan, relevansi, dan transparansi. Hal ini kami lakukan guna menciptakan pemberitaan yang sesuai dengan konteks informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Yuanita Budiman, Head of Marketing Communication PT Nissan Motor Distributor Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (30/3).

Dalam aktivitas komunikasi digitalnya, perusahaan memanfaatkan eksposur media daring, optimalisasi mesin pencari, serta pengelolaan kanal resmi untuk menjaga kredibilitas dan visibilitas perusahaan di ruang publik digital. Strategi komunikasi ini turut mendukung keterhubungan perusahaan dengan publik serta menjaga keberlanjutan reputasi perusahaan di era digital.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pengukuran dampak digital PR melalui berbagai indikator komunikasi digital yang terukur guna memahami efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan. "Dalam mengukur dampak digital PR, kami mengukur berbagai metrik seperti jumlah exposure, kualitas berita, PR value, engagement rate, hingga sentimen publik," tambahnya.

Selain itu, perusahaan memanfaatkan berbagai platform digital dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik, baik melalui kanal internal lewat media social maupun kolaborasi dengan pihak eksternal seperti influencer, media, dan komunitas. Karenanya, perusahaan meraih Indonesia Top Digital PR Award 2026 untuk kategori Perusahaan Non Emiten dari Infobrand.id dan Tras N Co Indonesia. (I-2)