Peruri Bangun Strategi Sosial Lewat Komunitas Internal POV

Peruri berbagi takjil kepada warga sekitar perusahaan dan pengendara yang lewat.(Dok.Peruri)

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) membangun strategi sosial untuk memperkuat relasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui komunitas internal Peruri Own Voice (POV).

Komunitas itu menjadi salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan keterlibatan langsung karyawan sebagai representasi nilai dan budaya perusahaan kepada khalayak umum.

POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/3) mengatakan, kegiatan yang dilakukan POV merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya kepedulian sosial di lingkungan perusahaan.

Dalam momen Ramadan, salah satu kegiatan POV adalah berbagi takjil di sekitar wilayah operasional. Pembagian takjil dilakukan di tiga titik di kawasan sekitar Kantor Peruri Jakarta, yakni di Jalan Palatehan, M Bloc Space, dan Jalan Sultan Hasanuddin. Ratusan paket takjil dibagikan kepada warga serta pengguna jalan yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Program ini melibatkan tim konten kreator internal perusahaan yang tergabung dalam Peruri Own Voice (POV). Inisiatif tersebut merupakan wadah bagi karyawan untuk menjadi duta komunikasi perusahaan dengan menyampaikan cerita, nilai, serta semangat transformasi Peruri melalui berbagai platform komunikasi.

Yahdi menambahkan, keterlibatan karyawan, yang disebut sebagai POV Champs, dalam kegiatan tersebut mencerminkan semangat karyawan Peruri untuk berkontribusi tidak hanya melalui karya dan narasi positif perusahaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, Peruri ingin

menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa," ujar Yahdi.

Aksi berbagi takjil tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Sejumlah pengguna jalan yang menerima takjil menyampaikan apresiasi atas kepedulian Peruri yang menghadirkan kegiatan sosial menjelang waktu berbuka puasa. (Ant/E-2)