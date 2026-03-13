11 Tips Memakai Kerudung Pashmina

Headline
KERUDUNG pashmina adalah jenis kerudung atau hijab yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebih panjang dibandingkan kerudung biasa.
Kerudung ini biasanya dililit atau dilipat di sekitar kepala dan leher sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai gaya.
Kerudung pashmina dikenal karena fleksibel dan mudah dikreasikan, sehingga sering digunakan untuk berbagai acara, baik kegiatan sehari-hari maupun acara formal.
Memakai inner hijab membantu kerudung lebih mudah diatur dan tidak mudah bergeser.
Gunakan pashmina dengan bahan yang ringan dan menyerap keringat agar nyaman dipakai seharian.
Setiap orang memiliki bentuk wajah berbeda, jadi pilih gaya pashmina yang dapat menonjolkan kelebihan wajah.
Biasanya salah satu sisi dibuat lebih panjang agar mudah dililit atau dijadikan variasi gaya.
Peniti membantu menjaga kerudung tetap rapi dan tidak mudah lepas.
Mengikat kerudung terlalu kencang dapat membuat tidak nyaman dan meninggalkan bekas di wajah.
Pastikan lipatan kerudung rapi agar tampilan terlihat lebih elegan.
Pilih warna pashmina yang cocok dengan pakaian agar penampilan terlihat serasi.
Menggunakan cermin membantu memastikan posisi kerudung sudah rapi.
Bros atau aksesori kecil bisa membuat tampilan lebih menarik, tetapi jangan berlebihan.
Gunakan gaya pashmina yang mudah dipakai agar tidak memakan waktu lama saat bersiap.
Dengan mengikuti tips ini, memakai kerudung pashmina bisa terlihat lebih rapi, nyaman, dan tetap modis untuk berbagai kegiatan. (Z-4)
Sumber: buttonscarves, zalora
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved