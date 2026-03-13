KERUDUNG pashmina adalah jenis kerudung atau hijab yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebih panjang dibandingkan kerudung biasa.

Kerudung ini biasanya dililit atau dilipat di sekitar kepala dan leher sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai gaya.

Kerudung pashmina dikenal karena fleksibel dan mudah dikreasikan, sehingga sering digunakan untuk berbagai acara, baik kegiatan sehari-hari maupun acara formal.

Berikut 11 Tips Memakai Kerudung Pashmina

1. Gunakan Ciput atau Inner Hijab

Memakai inner hijab membantu kerudung lebih mudah diatur dan tidak mudah bergeser.

2. Pilih Bahan yang Nyaman

Gunakan pashmina dengan bahan yang ringan dan menyerap keringat agar nyaman dipakai seharian.

3. Sesuaikan dengan Bentuk Wajah

Setiap orang memiliki bentuk wajah berbeda, jadi pilih gaya pashmina yang dapat menonjolkan kelebihan wajah.

4. Atur Panjang Sisi Kerudung

Biasanya salah satu sisi dibuat lebih panjang agar mudah dililit atau dijadikan variasi gaya.

5. Gunakan Peniti atau Jarum

Peniti membantu menjaga kerudung tetap rapi dan tidak mudah lepas.

6. Jangan Terlalu Kencang

Mengikat kerudung terlalu kencang dapat membuat tidak nyaman dan meninggalkan bekas di wajah.

7. Rapikan Lipatan Kerudung

Pastikan lipatan kerudung rapi agar tampilan terlihat lebih elegan.

8. Sesuaikan dengan Pakaian

Pilih warna pashmina yang cocok dengan pakaian agar penampilan terlihat serasi.

9. Gunakan Cermin Saat Mengatur

Menggunakan cermin membantu memastikan posisi kerudung sudah rapi.

10. Gunakan Aksesori Secukupnya

Bros atau aksesori kecil bisa membuat tampilan lebih menarik, tetapi jangan berlebihan.

11. Pilih Model yang Praktis

Gunakan gaya pashmina yang mudah dipakai agar tidak memakan waktu lama saat bersiap.

Dengan mengikuti tips ini, memakai kerudung pashmina bisa terlihat lebih rapi, nyaman, dan tetap modis untuk berbagai kegiatan. (Z-4)

Sumber: buttonscarves, zalora