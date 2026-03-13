Berikut Dampak Kecanduan Nonton TV

KECANDUAN nonton TV adalah kondisi ketika seseorang menonton televisi secara berlebihan hingga sulit mengontrol waktu menonton dan mulai mengabaikan aktivitas penting lainnya, seperti belajar, bekerja, berolahraga, atau berinteraksi dengan orang lain.

Kebiasaan ini biasanya terjadi karena seseorang terlalu sering menghabiskan waktu di depan Televisi untuk menonton berbagai program hiburan, film, atau acara favorit sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

Berikut 10 Dampak Kecanduan Nonton TV

1. Mengganggu Kesehatan Mata

Menatap layar televisi terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan menurunkan kenyamanan penglihatan.

2. Kurang Aktivitas Fisik

Terlalu sering menonton TV membuat seseorang lebih banyak duduk dan jarang bergerak sehingga tubuh menjadi kurang aktif.

3. Risiko Kelebihan Berat Badan

Kurangnya aktivitas fisik akibat terlalu lama menonton TV dapat meningkatkan risiko Obesitas.

4. Mengganggu Pola Tidur

Kebiasaan menonton TV hingga larut malam dapat menyebabkan gangguan tidur atau Insomnia.

5. Menurunkan Konsentrasi

Kecanduan menonton TV dapat membuat seseorang sulit fokus pada kegiatan lain seperti belajar atau bekerja.

6. Mengurangi Interaksi Sosial

Terlalu sering menonton TV dapat membuat seseorang lebih jarang berinteraksi dengan keluarga atau teman.

7. Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung

Gaya hidup yang terlalu pasif dapat meningkatkan risiko Penyakit jantung.

8. Menurunkan Produktivitas

Waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan bermanfaat bisa habis hanya untuk menonton TV.

9. Memengaruhi Kesehatan Mental

Paparan tayangan tertentu secara berlebihan dapat meningkatkan stres atau kecemasan.

10. Menimbulkan Kebiasaan Malas

Kecanduan menonton TV dapat membuat seseorang lebih malas melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat.

Agar tidak kecanduan TV, baiknya batasi waktu menonton setiap hari, lakukan aktivitas lain seperti membaca atau olahraga, serta matikan TV saat tidak benar-benar ditonton. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc