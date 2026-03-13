10 Dampak Kecanduan Nonton TV

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
KECANDUAN nonton TV adalah kondisi ketika seseorang menonton televisi secara berlebihan hingga sulit mengontrol waktu menonton dan mulai mengabaikan aktivitas penting lainnya, seperti belajar, bekerja, berolahraga, atau berinteraksi dengan orang lain.
Kebiasaan ini biasanya terjadi karena seseorang terlalu sering menghabiskan waktu di depan Televisi untuk menonton berbagai program hiburan, film, atau acara favorit sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.
Menatap layar televisi terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan menurunkan kenyamanan penglihatan.
Terlalu sering menonton TV membuat seseorang lebih banyak duduk dan jarang bergerak sehingga tubuh menjadi kurang aktif.
Kurangnya aktivitas fisik akibat terlalu lama menonton TV dapat meningkatkan risiko Obesitas.
Kebiasaan menonton TV hingga larut malam dapat menyebabkan gangguan tidur atau Insomnia.
Kecanduan menonton TV dapat membuat seseorang sulit fokus pada kegiatan lain seperti belajar atau bekerja.
Terlalu sering menonton TV dapat membuat seseorang lebih jarang berinteraksi dengan keluarga atau teman.
Gaya hidup yang terlalu pasif dapat meningkatkan risiko Penyakit jantung.
Waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan bermanfaat bisa habis hanya untuk menonton TV.
Paparan tayangan tertentu secara berlebihan dapat meningkatkan stres atau kecemasan.
Kecanduan menonton TV dapat membuat seseorang lebih malas melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat.
Agar tidak kecanduan TV, baiknya batasi waktu menonton setiap hari, lakukan aktivitas lain seperti membaca atau olahraga, serta matikan TV saat tidak benar-benar ditonton. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
