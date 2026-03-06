Update Simulasi TKA SD Maret 2026: 98% Sekolah Siap Tempur via Online

Headline
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menggelar simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 8 Maret 2026. Tahapan ini menjadi krusial bagi siswa kelas 6 untuk beradaptasi dengan format asesmen baru yang akan digunakan dalam seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
Berdasarkan data terbaru dari Pusat Asesmen Pendidikan per Jumat (6/3/2026), mayoritas sekolah di Indonesia telah siap melaksanakan TKA secara mandiri. Dari total 172.274 satuan pendidikan, sebanyak 169.279 sekolah atau sekitar 98,26 persen memilih moda pelaksanaan secara online.
Langkah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam digitalisasi pendidikan, di mana sekolah-sekolah di daerah kini lebih percaya diri dengan stabilitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat komputer bagi siswa.
Bagi orang tua dan pihak sekolah, berikut adalah lini masa resmi rangkaian TKA SD tahun 2026:
|Kegiatan
|Tanggal Pelaksanaan
|Simulasi TKA SD
|2 – 8 Maret 2026
|Gladi Bersih (Persiapan Final)
|9 – 17 Maret 2026
|Pelaksanaan Utama TKA SD
|20 – 30 April 2026
|Pelaksanaan TKA Susulan
|11 – 19 Mei 2026
|Pengumuman Hasil Nasional
|26 Mei 2026
Meskipun pemerintah menegaskan bahwa TKA bukan penentu tunggal kelulusan, hasil dari tes ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Berdasarkan Surat Edaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027, nilai TKA akan menjadi salah satu dasar utama dalam seleksi jalur prestasi akademik untuk masuk ke jenjang SMP.
Materi yang diujikan dalam simulasi ini meliputi:
Dengan persiapan yang matang selama masa simulasi ini, diharapkan kendala teknis dapat diminimalisir sehingga siswa dapat fokus sepenuhnya pada penguasaan materi saat ujian utama di bulan April mendatang.
