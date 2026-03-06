Update Simulasi TKA SD Maret 2026: 98% Sekolah Siap Tempur via Online

Ilustrasi(ANTARA/ANIS EFIZUDIN)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menggelar simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 8 Maret 2026. Tahapan ini menjadi krusial bagi siswa kelas 6 untuk beradaptasi dengan format asesmen baru yang akan digunakan dalam seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

Update Kesiapan Sekolah: Dominasi Moda Online

Berdasarkan data terbaru dari Pusat Asesmen Pendidikan per Jumat (6/3/2026), mayoritas sekolah di Indonesia telah siap melaksanakan TKA secara mandiri. Dari total 172.274 satuan pendidikan, sebanyak 169.279 sekolah atau sekitar 98,26 persen memilih moda pelaksanaan secara online.

Langkah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam digitalisasi pendidikan, di mana sekolah-sekolah di daerah kini lebih percaya diri dengan stabilitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat komputer bagi siswa.

Jadwal Lengkap TKA SD 2026

Bagi orang tua dan pihak sekolah, berikut adalah lini masa resmi rangkaian TKA SD tahun 2026:

Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Simulasi TKA SD 2 – 8 Maret 2026 Gladi Bersih (Persiapan Final) 9 – 17 Maret 2026 Pelaksanaan Utama TKA SD 20 – 30 April 2026 Pelaksanaan TKA Susulan 11 – 19 Mei 2026 Pengumuman Hasil Nasional 26 Mei 2026

Mengapa TKA SD 2026 Sangat Penting?

Meskipun pemerintah menegaskan bahwa TKA bukan penentu tunggal kelulusan, hasil dari tes ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Berdasarkan Surat Edaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027, nilai TKA akan menjadi salah satu dasar utama dalam seleksi jalur prestasi akademik untuk masuk ke jenjang SMP.

Materi yang diujikan dalam simulasi ini meliputi:

Literasi Membaca: Menguji kemampuan siswa dalam memahami teks informasi dan sastra.

Menguji kemampuan siswa dalam memahami teks informasi dan sastra. Numerasi: Mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta matematika.

Mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta matematika. Survei Karakter: Mengukur sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan Karakter Pancasila.

Tips untuk Orang Tua: Pastikan anak mengikuti simulasi dengan tenang untuk mengurangi test anxiety atau kecemasan saat ujian. Gunakan laman resmi Pusmendik untuk mencoba latihan soal secara gratis di rumah.

Dengan persiapan yang matang selama masa simulasi ini, diharapkan kendala teknis dapat diminimalisir sehingga siswa dapat fokus sepenuhnya pada penguasaan materi saat ujian utama di bulan April mendatang.