A- A+

Berikut Dampak Kurang Minum Air saat Berbuka Puasa(freepik)

KURANG minum air adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup untuk menjalankan fungsi normalnya. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini sering disebut dehidrasi ringan hingga berat, tergantung tingkat kekurangannya.

Jika dibiarkan, kurang minum air bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti sembelit, batu ginjal, hingga gangguan fungsi organ.

Berikut 13 Dampak Kurang Minum Air saat Berbuka Puasa

1. Dehidrasi

Tubuh kekurangan cairan sehingga terasa haus berlebihan, bibir kering, dan lemas.

Baca juga : 15 Dampak Negatif Kurang Minum Air Putih

2. Sakit Kepala

Kurang cairan dapat memicu sakit kepala karena aliran darah ke otak tidak optimal.

3. Mudah Lelah

Cairan membantu distribusi oksigen dan nutrisi. Kekurangan air membuat tubuh cepat capek.

4. Sembelit

Kurang minum membuat feses keras dan sulit dikeluarkan.

5. Gangguan Konsentrasi

Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan fokus dan daya pikir.

6. Tekanan Darah Menurun

Kurang cairan bisa menyebabkan pusing saat berdiri tiba-tiba.

7. Kulit Kering

Tubuh yang kurang cairan dapat membuat kulit tampak kusam dan kering.

8. Risiko Batu Ginjal

Kurang minum dalam jangka panjang meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.

9. Gangguan Fungsi Ginjal

Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk menyaring limbah dengan baik.

10. Detak Jantung Lebih Cepat

Tubuh bekerja lebih keras saat kekurangan cairan.

11. Kram Otot

Ketidakseimbangan elektrolit akibat kurang cairan bisa memicu kram.

12. Metabolisme Melambat

Air membantu proses metabolisme tubuh tetap optimal.

13. Daya Tahan Tubuh Menurun

Tubuh yang dehidrasi lebih rentan terhadap penyakit.

Agar tidak dehidrasi, terapkan pola 2-4-2 dengan 2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur, minum air putih terlebih dahulu sebelum minuman manis dan konsumsi buah tinggi air seperti semangka atau melon. (Z-4)

Sumber: halodoc, alodokter