13 Dampak Kurang Minum Air saat Berbuka Puasa

KURANG minum air adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup untuk menjalankan fungsi normalnya. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini sering disebut dehidrasi ringan hingga berat, tergantung tingkat kekurangannya.
Jika dibiarkan, kurang minum air bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti sembelit, batu ginjal, hingga gangguan fungsi organ.
Tubuh kekurangan cairan sehingga terasa haus berlebihan, bibir kering, dan lemas.
Kurang cairan dapat memicu sakit kepala karena aliran darah ke otak tidak optimal.
Cairan membantu distribusi oksigen dan nutrisi. Kekurangan air membuat tubuh cepat capek.
Kurang minum membuat feses keras dan sulit dikeluarkan.
Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan fokus dan daya pikir.
Kurang cairan bisa menyebabkan pusing saat berdiri tiba-tiba.
Tubuh yang kurang cairan dapat membuat kulit tampak kusam dan kering.
Kurang minum dalam jangka panjang meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.
Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk menyaring limbah dengan baik.
Tubuh bekerja lebih keras saat kekurangan cairan.
Ketidakseimbangan elektrolit akibat kurang cairan bisa memicu kram.
Air membantu proses metabolisme tubuh tetap optimal.
Tubuh yang dehidrasi lebih rentan terhadap penyakit.
Agar tidak dehidrasi, terapkan pola 2-4-2 dengan 2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur, minum air putih terlebih dahulu sebelum minuman manis dan konsumsi buah tinggi air seperti semangka atau melon. (Z-4)
Air putih merupakan kebutuhan dasar tubuh manusia karena berperan penting dalam hampir semua proses biologis.
