REBUNG adalah tunas muda dari tanaman bambu yang masih lunak dan biasa dikonsumsi sebagai sayuran. Rebung dipanen saat masih muda sebelum batang bambu tumbuh keras dan tinggi.
Di Indonesia, rebung sering diolah menjadi berbagai masakan seperti sayur lodeh, tumis rebung, isian lumpia, hingga campuran soto. Teksturnya renyah dengan rasa khas yang sedikit manis dan segar.
Sebelum dimasak rebung biasanya perlu direbus terlebih dahulu untuk mengurangi rasa pahit dan menghilangkan senyawa alami yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi mentah.
Rebung mengandung serat tinggi yang membantu memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit.
Kalori rebung tergolong rendah namun tinggi serat, sehingga membuat kenyang lebih lama dan cocok untuk program diet sehat.
Kandungan serat dan fitonutrien dalam rebung dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat.
Rebung mengandung kalium yang membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung.
Kalium dalam rebung membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh sehingga tekanan darah lebih stabil.
Rebung mengandung vitamin C dan antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
Kandungan mineral seperti fosfor dan mangan dalam rebung membantu menjaga kekuatan tulang.
Serat dalam rebung membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga baik untuk menjaga kadar gula tetap stabil.
Antioksidan dalam rebung membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini.
Rebung mengandung sedikit protein nabati yang membantu memperbaiki jaringan tubuh.
Serat dan kandungan air yang tinggi membantu proses pembuangan racun melalui sistem pencernaan.
Untuk mengolah rebung, baiknya rebus terlebih dahulu untuk mengurangi rasa pahit dan kandungan zat alami yang kurang baik jika dikonsumsi mentah. Rebung juga bisa diolah menjadi sayur lodeh, tumis rebung, atau campuran soto dan lumpia. (Z-4)
Penelitian terbaru mengungkap tunas bambu (rebung) berpotensi menjadi superfood global yang ampuh mengontrol gula darah hingga kesehatan jantung.
Tak banyak orang yang tahu rebung atau pohon bambu muda ini bisa dikonsumsi dan menjadi makanan sehat serta enak. Rebung bisa diolah menjadi sayur dan disajikan bersama nasi.
