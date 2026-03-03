Ruang Ekspresi Rasa: Iftar dengan Konsep Pameran Seni di HARRIS & POP! Festival Citylink Bandung

Nikmati buka puasa unik bertema seni di HARRIS & POP! Festival Citylink Bandung.(Dok HARRIS & POP! Festival Citylink Bandung)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, HARRIS & POP! Festival Citylink Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda melalui paket IFTAR bertema Ruang Ekspresi Rasa. Perayaan rasa ini mengajak para tamu menikmati perjalanan kuliner yang bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyentuh emosi.

Mengusung konsep interaktif dan penuh atmosfer, program IFTAR tahun ini menghadirkan lebih dari 250 kombinasi hidangan, dirancang untuk mengekspresikan keberagaman cita rasa dalam satu ruang yang hangat dan hidup. Dari sajian khas Nusantara, menu Timur Tengah, hingga sentuhan internasional, setiap hidangan dihadirkan untuk memperkaya momen kebersamaan saat berbuka.

Paket IFTAR terbagi dalam tiga periode spesial:

• Rasa Awal

Rp360.000 nett/orang Beli 1 Gratis 1 20-27 Februari 2026

• Rasa Berjalan

Rp338.000 nett/orang Beli 2 Gratis 1 28 Februari-15 Maret 2026

• Rasa Syukur

Rp338.000 nett/orang Beli 1 Gratis 1 16-18 Maret 2026

(Setiap periode berlaku syarat & ketentuan)

Tidak hanya menyuguhkan pengalaman kuliner, IFTAR Ruang Ekspresi Rasa juga menghadirkan sentuhan seni dan kreativitas melalui kolaborasi galeri seni lokal, Galeri Popo Iskandar dan Satukata.exb, menciptakan suasana berbuka yang estetik dan inspiratif. Atmosfer Ramadan terasa lebih intim dengan dekorasi bernuansa hangat serta ruang-ruang tematik, seperti Ruang Nyaman by Az.ko, Ruang Suara by JETE, Ruang Warna dan Pojok Tenang yang dirancang untuk menciptakan suasana yang hangat untuk mendukung momen berbuka bersama.

Sebagai nilai tambah, tamu berkesempatan menikmati perjalanan emosi merindukan Paris untuk kamu yang terpilih.

Lebih dari Sekadar Berbuka

Ruang Ekspresi Rasa bukan sekadar paket berbuka puasa, tetapi perjalanan untuk menikmati setiap detik kebersamaan. Ketika kata terpendam, rasa yang terucap. Ketika rasa menyatu, syukur pun hadir. Berlokasi strategis di jantung kota Bandung, HARRIS & POP! Festival Citylink Bandung menjadi destinasi ideal untuk corporate gathering, buka puasa keluarga besar, maupun reuni sahabat dalam suasana yang nyaman dan penuh makna.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, para tamu dapat menghubungi melalui Whatsapp dengan nomor +62 811 229 199 (F&B Harris Hotel & Convention Festival Citylink Bandung) atau melalui telepon maupun Whatsapp resmi dari Harris POP! Festival Citylink Bandung di nomor +62 22 612 8600. Anda juga boleh mengikuti social media kami untuk promo dan update terbaru @harriscitylinkbandung dan @popcitylinkbandung.

Rayakan Ramadan tahun ini dengan perjalanan rasa yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih bermakna hanya di HARRIS & POP! Festival Citylink Bandung.

Ascott Star Rewards merupakan program loyalitas yang dirancang untuk membuat pengalaman menginap Anda menjadi lebih bermanfaat dengan berbagai keuntungan lebih yang bisa anda dapatkan selama menginap di chain hotel The Ascott Limited yang ada di seluruh dunia. Anda bisa mendaftarkan diri anda secara gratis melalui link terlampir https://www.discoverasr.com/en/sign-up?referralCode=IDHFCB atau anda bisa melakukan easy booking melalui link berikut https://bit.ly/HarrisFnf. (RO/I-2)