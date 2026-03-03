Panduan Lengkap Doa Buka Puasa 13 Ramadan 1447 H (3 Maret 2026)

Headline
Memasuki hari ke-13 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 3 Maret 2026, umat Muslim di Indonesia kini berada di fase pertengahan Ramadan. Momen berbuka puasa adalah salah satu waktu yang paling dinanti, bukan hanya untuk melepas lapar, tetapi juga karena keberkahan doa yang dikabulkan.
Berdasarkan kalender Hijriah 2026, waktu Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta pada 3 Maret 2026 adalah pukul 18:14 WIB.
Doa ini menurut para ulama lebih utama dibaca setelah seseorang membatalkan puasanya (setelah minum atau makan sedikit), karena menggunakan kata kerja bentuk lampau yang berarti "telah hilang".
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Latin: Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insya Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Dawud No. 2357).
Doa ini sangat populer di Indonesia dan sering dibaca sesaat sebelum menyantap hidangan berat.
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu.
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka." (HR. Abu Dawud No. 2358).
Agar mendapatkan kesempurnaan ibadah, berikut adalah urutan sunnah saat berbuka puasa:
|Wilayah
|Waktu Maghrib (3 Maret 2026)
|Jakarta
|18:14 WIB
|Bandung
|18:16 WIB
|Surabaya
|17:50 WIB
Hadits tersebut dinilai mursal (lemah sanadnya) oleh sebagian ulama, namun tetap diperbolehkan untuk diamalkan dalam konteks fadhailul a'mal (keutamaan amal) karena maknanya yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat.
Sangat boleh. Waktu berbuka adalah waktu mustajab. Anda bebas memohon apa pun kepada Allah SWT, baik urusan dunia maupun akhirat, menggunakan bahasa yang Anda pahami setelah membaca doa sunnah di atas.
Demikian panduan doa buka puasa untuk 3 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita di tahun 1447 Hijriah ini diterima oleh Allah SWT.
