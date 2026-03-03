Panduan Lengkap Doa Buka Puasa 13 Ramadan 1447 H (3 Maret 2026)

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-13 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 3 Maret 2026, umat Muslim di Indonesia kini berada di fase pertengahan Ramadan. Momen berbuka puasa adalah salah satu waktu yang paling dinanti, bukan hanya untuk melepas lapar, tetapi juga karena keberkahan doa yang dikabulkan.

Jadwal Buka Puasa Jakarta Hari Ini Berdasarkan kalender Hijriah 2026, waktu Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta pada 3 Maret 2026 adalah pukul 18:14 WIB.

Bacaan Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

1. Doa Dzahabaz Zhama'u (Riwayat Sahih)

Doa ini menurut para ulama lebih utama dibaca setelah seseorang membatalkan puasanya (setelah minum atau makan sedikit), karena menggunakan kata kerja bentuk lampau yang berarti "telah hilang".

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Latin: Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insya Allah.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Dawud No. 2357).

2. Doa Allahumma Laka Shumtu

Doa ini sangat populer di Indonesia dan sering dibaca sesaat sebelum menyantap hidangan berat.

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Latin: Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka." (HR. Abu Dawud No. 2358).

Urutan Berbuka Puasa yang Benar

Agar mendapatkan kesempurnaan ibadah, berikut adalah urutan sunnah saat berbuka puasa:

Membaca Bismillah saat mendengar adzan Maghrib. Membatalkan puasa dengan air putih atau kurma (berjumlah ganjil). Membaca doa Dzahabaz zhama'u... setelah meminum air. Melanjutkan makan secukupnya dan tidak berlebihan.

Wilayah Waktu Maghrib (3 Maret 2026) Jakarta 18:14 WIB Bandung 18:16 WIB Surabaya 17:50 WIB

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Doa Buka Puasa

Apakah doa Allahumma laka shumtu itu shahih?

Hadits tersebut dinilai mursal (lemah sanadnya) oleh sebagian ulama, namun tetap diperbolehkan untuk diamalkan dalam konteks fadhailul a'mal (keutamaan amal) karena maknanya yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia saat berbuka?

Sangat boleh. Waktu berbuka adalah waktu mustajab. Anda bebas memohon apa pun kepada Allah SWT, baik urusan dunia maupun akhirat, menggunakan bahasa yang Anda pahami setelah membaca doa sunnah di atas.

Demikian panduan doa buka puasa untuk 3 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita di tahun 1447 Hijriah ini diterima oleh Allah SWT.