Institut Pariwisata Trisakti Raih Prestasi Internasional di Worldskills ASEAN 2025 Manila

Mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti meraih medali di Worldskills ASEAN 2025 Manila, buktikan kualitas pendidikan pariwisata Indonesia di kancah internasional.(Trisakti)

INSTITUT Pariwisata Trisakti kembali meraih prestasi gemilang di level internasional. Empat mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perhotelan berhasil menjadi wakil Indonesia pada ajang bergengsi Worldskills ASEAN 2025 yang digelar di Manila, Filipina.

Dari keempat mahasiswa tersebut, dua mahasiswa berkompetisi pada kategori Restaurant Service, yaitu Fatima Rani Al Husna Prameswara yang berhasil meraih Medali Perunggu (Bronze) dan Pocut Dwi Vannisa yang sukses meraih Medallion of Excellence(ME).

Sementara pada kategori Hotel Reception, Muhammad Aditiah dan Benecia Glory Shevania Valerie juga turut mengharumkan nama bangsa dengan masing-masing meraih Medali Perunggu (Bronze).

Rektor Institut Pariwisata Trisakti, Fetty Asmaniati, SE., MM., menyampaikan rasa bangga atas capaian ini.

“Prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti memiliki kualitas yang diakui di tingkat Internasional. Keterlibatan mereka sebagai kontingen Indonesia di ajang Worldskills ASEAN tidak hanya mengharumkan nama Institusi, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di Kancah Internasional,” ujarnya.

Ajang Worldskills ASEAN sendiri merupakan kompetisi keterampilan terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai bidang keahlian.

Keikutsertaan IP Trisakti dalam kompetisi ini sekaligus menegaskan posisi Institusi sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi pariwisata terkemuka di Indonesia yang konsisten mencetak lulusan kompeten, adaptif, dan siap bersaing secara global.

Institut Pariwisata Trisakti berharap, prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi, serta memperkuat komitmen institusi dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di bidang pendidikan berkualitas dan peningkatan keterampilan kerja. (RO/Z-2)