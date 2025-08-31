3 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Kesehatan Jantung

Ilustrasi(Freepik)

KULIT jeruk, yang sering dianggap sebagai limbah, ternyata memiliki berbagai manfaat yang signifikan, terutama bagi kesehatan jantung. Kandungan bioaktif di dalamnya memiliki potensi sebagai "pelindung" yang ampuh melawan berbagai risiko penyakit jantung.

Sebuah penelitian terbaru dari University of Florida bahkan menunjukkan pentingnya kulit jeruk dalam memelihara kesehatan usus yang berhubungan langsung dengan kesehatan jantung.

Berikut adalah tiga manfaat utama dari kulit jeruk yang dapat membantu melindungi kesehatan jantung Anda:

1. Mengurangi Kolesterol Berkat Serat Pektin dan Flavonoid

Kulit jeruk kaya akan serat pektin yang bermanfaat. Pektin adalah jenis serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah.

Serat ini berperan dengan mengikat kolesterol dan lemak di sistem pencernaan, sehingga mencegahnya diserap ke dalam darah dan membantu mengeluarkannya dari tubuh.

Di samping itu, kulit jeruk mengandung banyak flavonoid dan polymetoxylated flavones (PMFs) yang terbukti lebih efektif dalam menurunkan kolesterol dibandingkan dengan beberapa jenis obat.

2. Melawan Radikal Bebas dengan Antioksidan

Selain kaya akan vitamin C, kulit jeruk juga memiliki kandungan antioksidan yang kuat seperti flavonoid dan hesperidin. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel jantung dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan memicu peradangan.

Dengan mengurangi kerusakan ini, kulit jeruk dapat membantu menjaga fungsi pembuluh darah yang optimal dan mencegah penumpukan plak yang dapat memicu serangan jantung.

3. Menjaga Kesehatan Usus untuk Mencegah Penyakit Jantung

Penelitian terbaru dari ilmuwan di University of Florida menemukan bahwa ekstrak kulit jeruk bisa berkontribusi pada kesehatan jantung dengan cara yang mengejutkan: mengontrol bakteri usus.

Studi ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk dapat menghambat produksi trimethylamine (TMA), senyawa yang diproduksi oleh bakteri usus setelah mengonsumsi makanan tertentu seperti daging merah.

TMA ini akan diubah di hati menjadi trimethylamine N-oxide (TMAO), yang dikaitkan dengan meningkatnya risiko aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah.

Temuan ini sangat signifikan karena menguatkan pandangan bahwa kesehatan usus memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan kardiovaskular. Dengan mengurangi pembentukan TMAO, kulit jeruk aktif berperan dalam menurunkan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. (Medical News Today/Z-1)